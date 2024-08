Un uomo di 53 anni muore dopo un malore in mare a Torvaianica, nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori.

Si tuffa in acqua e ha un malore: l’arrivo dei soccorsi

Un uomo di 53 anni ha perso la vita ieri, domenica 4 agosto 2024, mentre faceva un bagno in mare a Torvaianica, una località balneare nel litorale romano. Il cinquantatreenne era in spiaggia libera con due amici quando ha deciso di tuffarsi in acqua. Poco dopo essersi immerso, ha avuto un malore improvviso.





L’intervento dei soccorsi

Non appena gli altri bagnanti si sono resi conto della gravità della situazione, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Gli operatori del 118, insieme alla capitaneria di porto e ai carabinieri, sono arrivati rapidamente sul posto. L’uomo è stato riportato sul bagnasciuga privo di conoscenza e i soccorritori hanno iniziato immediatamente le manovre di rianimazione. Nonostante l’uso del defibrillatore, tutti i tentativi di salvarlo sono stati inutili e l’uomo è stato dichiarato morto sul posto.

Un’altra tragedia nel litorale laziale

La giornata di ieri è stata particolarmente tragica per il litorale laziale. Sempre domenica 4 agosto 2024, verso i territori pontini, un’altra persona ha perso la vita in circostanze simili. Giuseppe Beltrami, un uomo di circa settant’anni, è morto mentre faceva un bagno vicino al Rio Martino, a Latina. Il mare era molto mosso e l’uomo è stato inghiottito dalle onde.