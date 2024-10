“Un vero disastro”. Incubo per Amadeus, la brutta novità sul programma Chissà chi è

Amadeus sta affrontando una situazione sempre più difficile, un vero e proprio incubo professionale inaspettato. Le ultime notizie, trapelate nelle ultime ore, mettono in luce una realtà che potrebbe cambiare radicalmente il suo percorso televisivo. Da un avvio promettente, la sua posizione sembra ora oscura e instabile.





La brutta notizia è stata diffusa il 23 ottobre dal sito Ultimenotizieflash. In questo scenario, non è chiaro se Amadeus, recentemente passato al canale Nove dopo l’addio a Rai, deciderà di commentare la situazione che si sta facendo sempre più complicata. Per il momento, i telespettatori e i fan sono lasciati nell’incertezza rispetto al futuro del conduttore e del suo programma.

Amadeus, una notizia preoccupante: gli ascolti su Nove

I dati d’ascolto del programma di Amadeus, Chissà chi è, rivelano un quadro preoccupante. Durante la serata del 22 ottobre, il programma ha dovuto affrontare una dura competizione con Affari tuoi, condotto da Stefano De Martino su Rai1. Con oltre 5 milioni di telespettatori e uno share che ha superato il 26%, De Martino ha raggiunto risultati clamorosi. Al contrario, Amadeus ha registrato performance ben al di sotto delle aspettative.

Durante la trasmissione, la prima parte di Chissà chi è ha attratto solo 395 mila telespettatori, mentre la seconda parte ha migliorato leggermente raggiungendo 554 mila, ma con uno share di appena 2,58%. Questi risultati sono stati così allarmanti da far ipotizzare una possibile modifica dell’orario di programmazione per evitare il diretto confronto con il programma di De Martino. Non si esclude neppure la possibilità di una chiusura anticipata del programma, un’eventualità che suona quasi inconcepibile per un conduttore del calibro di Amadeus.

Le decisioni finali spettano a Discovery, il network che gestisce Nove, ma senza dubbio Amadeus non si aspettava di dover affrontare una situazione così critica. L’attenzione ora si concentra su come e quando si evolverà questo scenario, tenga il conduttore a sempre più severo confronto con i dati che rivelano la disaffezione del pubblico.