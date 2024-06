Una bambina di tre anni si è allontanata e è morta nel canale durante un picnic, il padre è sotto indagine per omicidio colposo

Dopo il tragico incidente a Ponte San Nicolò, il padre della bambina è indagato per omicidio colposo. Amici rivelano: “Il dolore lo ha reso incapace di parlare”.





In seguito alla morte di una bambina di tre anni avvenuta domenica scorsa, il padre è ora sotto indagine per omicidio colposo. L’incidente si è verificato durante un picnic organizzato dalla comunità camerunense locale a Ponte San Nicolò, in provincia di Padova. La Procura di Padova ha inoltre ordinato un’autopsia per chiarire le cause del decesso.

La piccola, figlia di un ingegnere 39enne originario del Camerun, stava giocando in un prato quando, per cause ancora da determinare, si è allontanata e caduta in un canale di scolo senza che nessuno se ne accorgesse. La bambina è stata ritrovata inerte nell’acqua poco tempo dopo, e nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei presenti e successivamente dei soccorritori, è deceduta poco dopo il suo arrivo all’ospedale pediatrico di Padova.

La comunità in cui si è svolto il drammatico evento era riunita per un momento di condivisione dopo la messa, evento al quale non partecipava la madre della piccola, rimasta a casa con un altro figlio. Il padre, profondamente colpito dalla tragedia, è descritto dagli amici come totalmente distrutto dal dolore. Alcuni di loro hanno condiviso con il Gazzettino le parole di rimorso e dolore dell’uomo, che ripeteva frasi come “avrei dovuto prestare più attenzione” e “non ho avuto cura della mia bambina”.

La Procura ha affidato a un medico legale l’incarico di condurre l’esame post mortem sulla bambina per determinare anche se ci sia stato un malore che ha preceduto la caduta nel canale. Secondo testimonianze raccolte, la bambina non aveva mostrato alcun segno di malessere prima dell’incidente. I risultati dell’autopsia saranno decisivi per stabilire le prossime fasi dell’indagine e per l’autorizzazione della celebrazione dei funerali.