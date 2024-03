“Una cifra così consistente?”. Dopo l’esperienza nel Grande Fratello, si susseguono commenti sul compenso settimanale di Anita

Anita ha condiviso le sue riflessioni sull’esperienza vissuta: “Attraversare quella porta rossa, sentire l’aria fresca e il profumo della libertà mi ha fatto realizzare quanto fosse importante questa avventura per me. Rimango la stessa persona, con lo stesso entusiasmo per la vita. Ringrazio infinitamente il Grande Fratello per avermi offerto l’opportunità di credere nei miei sogni più di quanto io abbia mai fatto.”

Grande Fratello, Anita Olivieri racconta la verità sul cachet

Esprimendo gratitudine verso chi l’ha supportata durante i mesi nel reality, Anita Olivieri sottolinea l’importanza del sostegno ricevuto: “Siete stati la mia casa, la mia famiglia. Ogni messaggio d’amore che ricevo quotidianamente da persone che mi hanno seguito fedelmente è per me fonte di grande gratitudine. Vi ringrazio con tutto il cuore.”

Riguardo ai suoi guadagni, Anita ha sfatato le voci che la volevano percepire una cifra di 5.000 euro a settimana, pubblicando un’immagine simbolica che la ritrae in una scenografia estiva con altri partecipanti del Grande Fratello. La realtà, come lei stessa ha indicato, si attesta su una cifra intorno ai 3.000 euro settimanali, che per la durata totale del programma ammonta a un considerevole ammontare.

Nonostante le polemiche e le critiche ricevute sui social, compresi commenti come “Soldi buttati, dateli a chi ha fame”, Anita mantiene un approccio positivo e aperto, specialmente riguardo al rapporto con Beatrice, un’altra figura prominente del programma. “Se dovessi incontrare Beatrice di nuovo, le direi che entrambe abbiamo rappresentato elementi forti di questa edizione, mettendoci sempre in gioco. Questo ci ha reso le concorrenti più visibili, amate e discusse.”

La trasparenza e l’apertura di Anita Olivieri nel condividere dettagli così personali sull’esperienza al Grande Fratello e sui guadagni derivati dimostrano il suo desiderio di mantenere un legame autentico con il suo pubblico, anche al di fuori della casa più spiata d’Italia.