“Come è possibile?”. Dopo la conclusione del Grande Fratello, Varrese rivela una sorpresa. Tra shock e polemiche

Dopo la chiusura del Grande Fratello, Massimiliano Varrese è ritornato alla sua vita quotidiana, ma non senza prima affrontare un evento poco piacevole. Tramite il suo account Instagram, l’attore ha voluto condividere con i suoi follower l’aggressione subita a opera di Josh Rossetti, il fratello di Greta, che aveva attaccato con calci e pugni la sua auto subito dopo la finale del reality show. Varrese, mantenendo la calma, ha scelto di allontanarsi dalla scena per evitare ulteriori conflitti.





Successivamente, Varrese ha preso la parola sui social per esprimere i suoi sentimenti riguardo l’incidente, cogliendo l’occasione per ringraziare coloro che gli hanno dimostrato sostegno durante questo momento difficile. “C’est finì – ha affermato – Oggi è il primo giorno che torno alla normalità. In questi giorni di silenzio, ho osservato gli eventi con discrezione e distacco. Un immenso grazie a coloro che hanno compreso la situazione, a chi inizia a capire e per l’incredibile quantità di abbracci ricevuti per le strade di Roma, un gesto di forza e solidarietà. Confido nella verità e nel suo valore”.

Inaspettatamente, Massimiliano Varrese ha sorpreso tutti aprendo nuovamente il suo profilo Instagram con un annuncio totalmente diverso: il lancio del suo primo singolo. Con grande entusiasmo, ha presentato il videoclip di “Niente da dividere”, dedicando questo importante traguardo a tutti coloro che lo supportano. Questa novità ha destato sorpresa tra i suoi fan e il pubblico, molti dei quali si sono interrogati sul momento della registrazione del brano, dato che Varrese era stato confinato nella casa del Grande Fratello fino a pochi giorni fa. Questa mossa è stata vista da molti come una strategia ben pensata, seguendo immediatamente la fine della sua partecipazione al reality.

Nonostante l’entusiasmo e i complimenti di molti fan, il singolo ha anche suscitato una serie di reazioni negative e critiche. Commenti come “Ma perché?”, “Cercavi di emulare George Michael in Fast Love? Perché fa ridere”, “Che flop”, e “Imbarazzante” hanno inondato i social. Alcuni hanno persino ricordato le performance canore di Varrese all’interno del Grande Fratello, non esattamente memorabili, mettendo in dubbio la sua scelta di intraprendere un percorso musicale.