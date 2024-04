“Una cosa vi devo far vedere”. La novità dell’Isola dei Famosi svelata in diretta

Isola dei Famosi 2024: rullo di tamburi… è iniziata! La nuovissima stagione del rinomato reality show è finalmente iniziata e sarà guidata dalla fresca conduttrice Vladimir Luxuria. È una stagione di novità per il cast, con facce nuove come quella di Elenoire Casalegno, che sostituisce Alvin, lo storico inviato in Honduras, e i nuovi opinionisti sono Sonia Bruganelli, già voce del GF Vip, e Dario Maltese, direttamente dal Tg5.





Lo spettacolo è iniziato con la prima puntata che ha preso avvio il Lunedì 8 aprile, con Luxuria facendo un saluto affettuoso a tutti coloro che hanno reso possibile questo momento. “Rendo omaggio a Simona Ventura, naufraga con me nel 2008, Nicola Savino, con cui sono stata inviata, Alessia Marcuzzi che mi ha voluta come opinionista”, ha condiviso Luxuria, ringraziando anche l’ex conduttrice Ilary Blasi per il suo sostegno.

Isola dei Famosi 2024: ecco l’altra novità rivelata in diretta

Luxuria ha poi proseguito con un affettuoso saluto ad Alvin, una presenza fondamentale in molte edizioni dell’Isola dei Famosi: “Un grandissimo inviato dell’Isola dei famosi, ciao Alvin”.

Ma le innovazioni non finiscono qui. Anche i partecipanti hanno subito dei cambiamenti, con la presenza di naufraghi non celebri. Persino la palapa, il luogo di ritrovo dei naufraghi durante la diretta e le nomination, ha subito una revisione. Elenoire Casalegno, la nuova inviata, ha avuto il piacere di presentare il nuovo spazio.

Nel corso dell’episodio, il pubblico ha avuto modo di apprezzare una location un po’ diversa dal normale. La nuova scena richiama uno stile pre-colombiano e sembra quasi un’attrazione di un parco divertimenti, che richiama lo stile di Indiana Jones. Yay o nay, il cambiamento è piaciuto?