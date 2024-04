Eleonora Pavan sconfitta da un tumore a 31 anni, l’amica rivela: «Ha detto “è dura” nel suo ultimo messaggio»

Dopo un coraggioso combattimento durato otto anni contro una grave malattia, Eleonora Pavan ci lascia a soli 31 anni, lasciando un’impronta indimenticabile di forza e resilienza.





La giovane Eleonora Pavan ci ha lasciati all’età di 31 anni, dopo aver combattuto con incredibile coraggio una malattia che l’ha afflitta per gli ultimi otto anni della sua vita. Nonostante le sfide, Eleonora non ha mai perso la speranza né la determinazione, lottando fino all’ultimo con uno spirito indomabile. Solo pochi giorni prima della sua scomparsa, aveva condiviso con alcuni amici quanto fosse difficile la battaglia, con un messaggio che trasmetteva la sua perseveranza: “È dura”.

La sua lotta ha toccato profondamente chi la conosceva, lasciando un vuoto incolmabile tra familiari e amici. La descrivono come un “leone affamato della vita”, una persona che irradiava luce e forza, la cui presenza era un faro di positività. “Non volevi andartene”, ricorda un’amica, sottolineando la sua resilienza. Un’altra aggiunge: “Quanto rispetto per la tua lotta. Quanta forza nella tua intelligenza”, evidenziando come Eleonora abbia lasciato un segno indelebile in chiunque l’abbia conosciuta.

Eleonora, nata e cresciuta a Villorba, aveva completato i suoi studi presso il liceo classico Canova di Treviso, per poi proseguire l’educazione all’Università di Trieste dove si era laureata in economia. La sua scomparsa lascia in lutto non solo la madre Patrizia, il padre Jean Louis, il fratello Nicola e il compagno Giulio Maria, ma anche una comunità intera che ha potuto apprezzare la sua intelligenza, il suo calore umano e la sua indomita voglia di vivere.

L’ultimo saluto a Eleonora sarà dato nella chiesa parrocchiale di Catena di Villorba il 10 aprile alle 15.30. In questo momento di profondo dolore, la famiglia ha espresso il desiderio che, invece di omaggi floreali, vengano effettuate donazioni a favore dell’Advar, l’associazione trevigiana impegnata nel supporto ai pazienti affetti da tumore, riflettendo lo spirito altruista che Eleonora ha sempre dimostrato.

La storia di Eleonora Pavan è un commovente promemoria della fragilità della vita e della forza dell’animo umano di fronte alle avversità. La sua eredità continua a vivere non solo nel ricordo di coloro che l’hanno amata ma anche attraverso il contributo che le offerte in sua memoria porteranno al sostegno di altri che stanno affrontando battaglie simili. Eleonora ha combattuto una lunga e dura battaglia con grazia e determinazione, diventando un simbolo di coraggio e speranza per tutti coloro che lottano contro il cancro.