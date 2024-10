Una donna si salva a Verona dopo essere rimasta incastrata sotto un camion e trascinata per 400 metri

Un incidente stradale drammatico ha avuto luogo martedì 29 ottobre a Verona, nei pressi di piazza dei Caduti. La polizia sta lavorando per ricostruire la dinamica dell’evento, ma fortunatamente si è appreso che la donna coinvolta non è in pericolo di vita.

Dettagli dell’Incidente a Verona

Una donna di 75 anni è stata investita da un camion adibito allo spurgo di pozzi neri, rimanendo incastrata sotto il semiasse del mezzo pesante e trascinata per oltre 400 metri. Il conducente del camion ha preso coscienza della situazione soltanto dopo essere stato avvertito da un automobilista, che ha tentato di fermarlo.

Il terribile episodio ha avuto luogo attorno alle 14.30, lasciando una scia di sangue lungo il percorso di oltre 400 metri, dalla via Tevere fino a piazza dei Caduti. La donna è stata trovata in condizioni gravi, ma al momento non è in pericolo di vita. Gli agenti della polizia locale sono arrivati prontamente sul posto per condurre i rilievi e gestire la viabilità del luogo.





L’incidente è accaduto nel quartiere di Santa Lucia. Dopo che il camion si è fermato in piazza, il conducente è sceso e si è reso conto di aver investito una donna, che era rimasta imprigionata all’asse anteriore del veicolo. Come riportato dal Corriere di Verona, il sangue che macchiava l’asfalto ha segnato il tragitto dell’incidente.

Interventi e Trend sugli Incidenti Stradali

Il servizio di emergenza sanitaria ha inviato sul posto un’autoambulanza e un’automedica. Fortunatamente, la donna era cosciente e, secondo i testimoni, era preoccupata per le condizioni del suo telefono cellulare, che temeva fosse rotto nel corso dell’incidente.

Per liberare la vittima, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che sono arrivati con sette operatori, un’autogru e un’autopompa. Dopo circa un’ora di lavoro, la donna è stata finalmente estratta e trasportata in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento per le cure necessarie. Sebbene sia stata una situazione critica, ora è fuori pericolo.

Da un’analisi dei dati, gli incidenti stradali nel Veronese sono in crescita. Rispetto all’anno precedente, si registra un incremento del 13% degli investimenti stradali. Estendendo lo sguardo all’intera provincia di Verona, si stima che nel 2022 si sia verificato un incidente stradale ogni tre ore.

Secondo l’Associazione sostenitori e amici della polizia stradale, Verona si colloca al 11° posto tra le grandi città italiane per numero di incidenti stradali che coinvolgono pedoni. Nel 2022 si sono registrati almeno 128 incidenti, con un numero sorprendentemente basso di vittime, pari a un solo decesso, al pari di altre città come Venezia e Messina.