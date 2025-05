Joe Mellen, l’uomo che si è fatto un buco nel cranio per rimanere costantemente fatto

Si dice spesso che la curiosità abbia ucciso il gatto, e per un uomo, ha quasi ucciso anche lui. Nella sua ricerca di un’euforia costante, si è spinto oltre ogni limite, fino a perforarsi il cranio.





Nel pieno della rivoluzione acida degli anni Sessanta, Joe Mellen si ritrovò alla ricerca di qualcosa di più: un modo per raggiungere uno stato perpetuo di coscienza alterata.

Si affidò a una pratica arcaica nota come trapanazione, ovvero il processo di praticare un foro nel cranio allo scopo presumibilmente di aumentare il flusso sanguigno ed espandere la coscienza.

Nonostante gli enormi rischi e i disagi che ciò comportava, Mellen era determinato a raggiungere il suo obiettivo e tentò la procedura non una, non due, ma ben tre volte.Alla fine, dopo aver colto nel segno (nel vero senso della parola), emerse con un ritrovato senso di illuminazione e con una storia che sarebbe passata alla storia come uno degli esperimenti più bizzarri e audaci nella ricerca della coscienza.

La ricerca di un’euforia senza fine ha portato Joe Mellen a esplorare la strana e antica pratica della trapanazione, dando all’espressione “inseguire l’euforia” un significato completamente nuovo.Fu nel 1965, durante il periodo di massimo splendore di Ibiza, che Mellen incontrò per la prima volta Bart Huges, che gli introdusse il bizzarro concetto di praticare un foro nel cranio per espandere la coscienza.

La trapanazione, nota anche come trepanazione, è un antico intervento chirurgico che prevede la rimozione di un pezzo circolare di osso dal cranio. Si ritiene che sia uno degli interventi chirurgici più antichi conosciuti nella storia dell’umanità.“Avevo sentito parlare di questo tizio che si era fatto un buco in testa e ho pensato: ‘Beh, dev’essere un pazzo!'”, ha raccontato il britannico a Vice nel 2016.Quello che non sapeva era…

Nel suo libro Bore Hole, Mellen inizia il testo con questa confessione: “Questa è la storia di come sono arrivato a farmi un buco in testa per sballarmi in modo permanente”.Il viaggio di Joe Mellen nel mondo della trapanazione non è stato per i deboli di cuore. Nel suo libro, “Bore Hole”, descrive in modo vivido e dettagliato le sue esperienze con la procedura, che ammette possa essere piuttosto inquietante per alcuni lettori.

Dopotutto, l’idea di farsi un buco nel cranio non è qualcosa che la maggior parte delle persone prenderebbe nemmeno in considerazione. Tuttavia, per Mellen, era un mezzo per raggiungere un fine.Credeva che espandendo lo spazio all’interno del suo cranio avrebbe potuto raggiungere un livello di coscienza superiore e modificare in modo permanente il suo stato mentale.

Il dolore fisico ed emotivo che ha sopportato durante il processo, che lui stesso descrive come “intenso” e “sbalorditivo”, è stato un piccolo prezzo per l’illuminazione che cercava.Ha rivelato: “Quando ne ho sentito parlare per la prima volta, ho pensato: ‘È ridicolo!'”“E l’idea che qualcuno potesse farlo a se stesso era assurda. “Ma alla fine ci si abitua alle idee, non è vero?”

Solo due anni dopo aver scoperto la trapanazione nel 1967, Mellen effettuò il suo primo tentativo.“A quel tempo ero al verde e non potevo certo permettermi un trapano elettrico, così comprai un trapanatore manuale in un negozio di strumenti chirurgici”, ha ricordato.L’uomo descrisse lo strumento come un po’ come un cavatappi ma con una corona di denti nella parte inferiore. Oddio.

Ha continuato: “È stato difficile. Era come cercare di stappare una bottiglia di vino dall’interno”.Scommetto che non stapperai mai più una bottiglia di vino nello stesso modo.Nonostante il fallimento del primo tentativo, Joe Mellen non si lasciò scoraggiare e provò la trapanazione altre due volte.

Ha spiegato la decisione: “L’essere umano ha bisogno di più sangue nel cervello.“E questo non è un grande sballo; ti restituisce solo quel livello di vitalità giovanile. Quella vitalità che si perde quando si raggiunge l’età adulta.”Dopo circa un anno, ha riprovato ed è riuscito a “rimuovere un po’ di cranio”, ma non abbastanza da essere soddisfatto, come ha raccontato alla testata: “Ho sentito una specie di rumore di ‘schiocco’ mentre estraevo il trapano e quello che sembravano delle bolle”.

Nel 1970, Mellen effettuò il suo terzo e ultimo tentativo di trapanazione e, sorprendentemente, l’intero procedimento durò solo trenta minuti, dall’inizio alla fine, compresa la pulizia.

Mellen ha ricordato: “Mi sentivo benissimo perché ce l’avevo fatta, ma poi ho notato che dopo circa un’ora ho iniziato ad avvertire una certa leggerezza, come se mi fossi tolto un peso. “L’ho fatto la sera e sono andato a letto alle 23:00 sentendomi bene, e sentivo ancora quella sensazione quando mi sono svegliato la mattina dopo. E poi ho capito: ‘Ci siamo. È fatta’.” Sembra che il vecchio adagio “la terza volta è quella buona” si sia rivelato vero nel caso di Mellen.