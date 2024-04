Una ragazza di 12 anni non è rientrata a casa dopo essere uscita questa mattina per recarsi a scuola

Il quartiere di Sacconago, nella città di Busto Arsizio (provincia di Varese), è stato scosso dalla misteriosa scomparsa della 12enne Dayana Martinez l’8 aprile scorso. La giovane è uscita di casa quel lunedì mattina, diretta verso la scuola, ma non ha fatto più ritorno a casa, lasciando la sua famiglia in uno stato di disperazione e profonda preoccupazione.





La famiglia di Dayana è stata travolta dal dolore per la scomparsa dell’amata figlia. I genitori, insieme a parenti e amici, hanno impiegato ore nella ricerca della ragazza, perlustrando senza sosta la zona senza, tuttavia, riuscire a trovare alcuna traccia che possa far luce sulla sua sparizione. La comunità di Busto Arsizio, unita nel sostegno, spera che Dayana possa essere ritrovata il prima possibile e tornare dalla sua famiglia.

I compagni di scuola di Dayana e la cittadinanza si sono attivati per supportare la famiglia in questo momento critico, diffondendo appelli sui social media nella speranza di ampliare la rete di ricerca. La solidarietà mostrata riflette lo spirito di comunità che prevale anche nei momenti più bui.

Per aiutare nel riconoscimento, sono stati divulgati i dettagli fisici e l’abbigliamento che Dayana indossava al momento della sua scomparsa: una felpa bianca, una maglietta gialla, pantaloni marroni e scarpe Nike nere, bianche e rosa. È importante sottolineare che Dayana possiede un cellulare, sebbene questo non sia dotato di una scheda telefonica e venga usato prevalentemente per il divertimento. Questi dettagli potrebbero rivelarsi fondamentali per chiunque avesse informazioni utili alla sua localizzazione o alle indagini in corso.

La comunità locale, insieme alle autorità, continua a lavorare incessantemente per ritrovare Dayana, mostrando una forte solidarietà verso la famiglia Martinez in questi momenti di angoscia. L’auspicio è che nuove informazioni possano emergere presto e che Dayana possa essere riabbracciata dai suoi cari, mettendo fine a questo periodo di incertezza e paura.