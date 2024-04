Vladimir Luxuria annuncia in diretta un momento da brividi: Addio e lutto all’Isola dei Famosi

Il famoso show televisivo Isola dei Famosi è finalmente di nuovo in onda su Canale 5. La conduzione è stata affidata a Vladimir Luxuria, ex vincitrice e opinionista del programma, succedendo a Ilary Blasi. Gli opinionisti selezionati sono Sonia Bruganelli, precedentemente del Grande Fratello Vip, e il giornalista Dario del Tg5, mentre l’inviata a Cayo Cochinos, in Honduras, è Elenoire Casalegno.





Questa edizione del survival game di Canale 5 si distingue dalle precedenti. Tra i naufraghi che lotta per la sopravvivenza in Honduras vediamo Francesca Bergesio, Artur Dainese, Pietro Fanelli, Edoardo Franco, Khady Gueye, Samuel Peron, Tonia Romano, Aras Senol, Alvina Verecondi Scortecci, Maitè Yanes, Greta Zuccarello e Peppe Di Napoli.

Isola dei Famosi 2024: Omaggio di Vladimir Luxuria ad Alessandro Tognoli

Il premio per il vincitore dell’ Isola dei Famosi è pari a quello del Grande Fratello: 100.000 euro, la metà dei quali solitamente donati in beneficenza. Una volta sottratte le tasse, restano circa 39mila euro. “Benvenuti all’Isola dei Famosi 2024” ha esordito Vladimir Luxuria, inaugurando la nuova stagione del reality. La nuova padrona di casa è stata accolita con un caloroso applauso dal pubblico e ha ringraziato tutti per l’affetto dimostrato. Successivamente, ha introdotto i due opinionisti che la affiancheranno per la durata del reality, Sonia Bruganelli e Dario Maltese.

Dopo aver descritto la sua emozione nel condurre il reality, Luxuria ha voluto ringraziare Simona Ventura, “mio compagno di naufragio nel 2008, Nicola Savino, con il quale ho lavorato come inviato, e Alessia Marcuzzi, che mi ha scelto come opinionista”. Infine, un ringraziamento speciale a Ilary Blasi: “Ci siamo sentite ieri, so che ci sta guardando dal divano. Grazie per le belle parole di incoraggiamento che mi hai detto”.

Al termine dello spettacolo, Vladimir Luxuria ha ricordato Alessandro Tognoli, ex dipendente di Banijay Italia, la casa di produzione dell’Isola dei Famosi, recentemente deceduto per una malattia grave all’età di 36 anni. E’ stato un momento molto commovente: “Desidero finire con un omaggio, un saluto ad Ale. Un ragazzo che ha contribuito a molte edizioni dell’Isola, era il suo programma preferito. Speriamo che ti sia piaciuta anche questa prima puntata”.