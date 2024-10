una Rossa conquista l’America’s Cup al femminile, un successo storico: superata Athena Pathway in finale

Luna Rossa vince l’America’s Cup femminile. Una vittoria storica per il team italiano, formato da Giulia Conti, Margherita Porro, Giulia Fava e Maria Giubilei, che ha battuto in finale le inglesi di Athena Pathway.





Questo titolo è importante perché è la prima edizione riservata alle donne. Il team ha dedicato la vittoria a Max Sirena, skipper di tutte le squadre Luna, sia senior che junior e femminile.

La fase iniziale è stata molto equilibrata, con le due imbarcazioni che hanno navigato in parallelo nei primi metri della regata finale. Entrambi gli equipaggi hanno affrontato delle difficoltà, ma Luna Rossa è riuscita a prendere il comando, superando le avversarie di 6 secondi.

La distanza non era eccessiva e le inglesi non hanno mai mollato, cercando di recuperare metro dopo metro nelle fasi finali. Tuttavia, non è bastato. Luna Rossa ha vinto per 8 secondi e a Barcellona è scoppiata la festa italiana.