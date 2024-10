Un’immensa perdita per il mondo del cinema e della televisione: scompare il celebre attore Ron Ely

Lutto nel cinema e nella TV, la recente scomparsa di Ron Ely lascia un vuoto profondo nel cuore di milioni di fan. Il noto attore, amato per il suo ruolo iconico di Tarzan nella storica serie televisiva degli anni ’60, ha vissuto una vita ricca di successi, ma anche segnata da profondi drammi personali. La tragedia più sconvolgente è avvenuta nel 2019, quando sua moglie è stata trovata accoltellata all’interno della loro casa. Il caso ha visto il coinvolgimento del figlio, accusato dell’omicidio e ucciso dalla polizia in circostanze controversie, portando la famiglia a intraprendere azioni legali contro le forze dell’ordine.





La giuria ha successivamente stabilito nel 2022 che gli agenti avevano agito in autodifesa. Il decesso di Ron Ely, il 29 settembre 2024 all’età di 86 anni, è stato annunciato dalla figlia Kirsten Ely attraverso i social media, segnando la fine di un’era per il mondo dello spettacolo e dei suoi numerosi fan.

Lutto nel cinema e nella TV: Ron Ely ci lascia

Ron Ely, originario del Texas, si era imposto nel panorama televisivo nei primi anni ’60 come attore di supporto in sitcom famose, tra cui “Father Knows Best” e “How to Marry a Millionaire“. La sua consacrazione avvenne nel 1966 con il ruolo di protagonista in “Tarzan“, dove interpretava un personaggio colto e civilizzato che tornava nella giungla senza la figura di Jane, ma con il suo inseparabile compagno scimpanzé, Cheetah. Ely eseguiva personalmente la maggior parte delle sue acrobazie, subendo diversi infortuni, il che dimostrava non solo la sua bravura, ma anche il suo coraggio e la dedizione al lavoro.

RIP Ron Ely 1938 2024 pic.twitter.com/BPOV0KQXw2 — THE WHITE STAR : VISITING THE PLANET EARTH (@whitestarhullfc) October 23, 2024

Dopo il successo di Tarzan, Ely espresse più volte la sua frustrazione per sentirsi intrappolato nel ruolo che lo aveva reso famoso, tanto da trasferirsi in Europa per diversificare la sua carriera. Una volta tornato negli Stati Uniti, ha preso parte a produzioni significative come “Doc Savage: The Man of Bronze” (1975) e ha continuato a fare apparizioni in serie popolari come “The Love Boat” e “Fantasy Island“. Negli anni ’80, ha condotto eventi di alto profilo come il concorso di Miss America e lo show “Face the Music“.

We say goodbye to the extraordinary actor Ron Ely, remembered as the iconic Tarzan of TV and who starred with Lynda Carter in an episode of the third season of Wonder Woman.

May the unforgettable King of the Jungle rest in peace. Always in our hearts. 🤍 @RealLyndaCarter pic.twitter.com/E9MHz9H5vT — Lynda Carter 💥 Wonder Woman (@VivaLyndaCarter) October 24, 2024

Adieu, Ron Ely!

86 ans

On se souvient surtout de lui pour la série Tarzan

1966-1968 pic.twitter.com/7s4UI6rSX7 — Diane H. 📚👜🛋 (@Floradora65) October 24, 2024

Negli anni ’90, dopo un lungo periodo di intensa carriera, Ron Ely si ritirò temporaneamente dal grande schermo per dedicare più tempo alla famiglia e crescere i suoi tre figli. Durante questa pausa, scrisse anche due romanzi polizieschi intitolati “Night Shadows” e “East Beach“. La sua ultima apparizione sul piccolo schermo risale al 2014, quando tornò in un film televisivo, dimostrando che, sebbene si fosse allontanato per un certo periodo, la sua passione per la recitazione non si era affievolita.

Ron Ely rimarrà nella memoria collettiva non solo per i suoi ruoli indimenticabili, ma anche per la sua decisione di mettere la famiglia al primo posto, un esempio di umanità in un’industria spesso segnata dalla superficialità. Con lui, il cinema e la televisione perdono un grande protagonista, ma il suo spirito continuerà a vivere attraverso le opere che ha lasciato in eredità.