Un’onda anomala travolge Margherita Salvucci, causando la sua morte di fronte ai suoi cari

Una vacanza a Madeira si trasforma in dramma per la giovane psichiatra Margherita Salvucci, originaria di Colmurano, deceduta in seguito a un tragico incidente. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo tra i familiari, gli amici e i colleghi di Padova, dove lavorava.





Margherita Salvucci, 28 anni, si trovava in vacanza con la famiglia a Madeira, isola rinomata per le sue spettacolari bellezze naturali. Il 27 giugno, durante una gita alle piscine naturali tra gli scogli, l’improvviso innalzamento del livello del mare ha trasformato un momento di svago in una tragedia. Appassionata di fotografia, Margherita voleva immortalare quei paesaggi mozzafiato con sua madre. Purtroppo, mentre cercava rifugio su uno scoglio più alto, è stata travolta da un’onda improvvisa e gettata in mare.

Le grida di aiuto di Margherita sono state udite da un turista che si è tuffato senza esitazione per soccorrerla. Nonostante il tempestivo intervento e il trasporto immediato all’ospedale, Margherita è arrivata in condizioni critiche. I traumi riportati e l’acqua nei polmoni hanno complicato il quadro clinico. Nonostante gli sforzi disperati del personale medico, il 28 giugno, poco prima di mezzogiorno, è stato dichiarato il decesso della giovane psichiatra.

Chi era Margherita Salvucci

Margherita Salvucci era la figlia dell’ex sindaco di Colmurano, Ornella Formica. Dopo aver studiato Medicina, si era trasferita a Padova per specializzarsi in Psichiatria, dove aveva avviato la sua carriera professionale. In poco tempo, Margherita aveva costruito una rete di amicizie e conoscenze, distinguendosi per la sua simpatia, eleganza e un sorriso contagioso.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente tra colleghi di università e amici, lasciando tutti in un profondo stato di shock e dolore. Il suo contributo professionale e umano è stato apprezzato da tutti coloro che l’hanno conosciuta, creando un vuoto incolmabile.

Ora si attende il nullaosta per riportare la salma a casa. È probabile che una delegazione di amici e colleghi di Padova si unisca alla famiglia e agli abitanti di Colmurano per l’ultimo saluto a Margherita. La comunità si stringe attorno alla famiglia, offrendo supporto in questo momento di grande dolore.