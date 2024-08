Uomini col passamontagna aggrediscono un trentacinquenne: tagliata la lingua e massacrato di botte

Un’aggressione violenta ai danni di un uomo di 35 anni ha scosso la comunità locale, gettando un’ombra di paura nelle strade di Marina di Gioiosa e Gioiosa Ionica.





Marina di Gioiosa, 11 Agosto 2024 — Una notte di violenza e terrore ha coinvolto un uomo di 35 anni, aggredito brutalmente da due sconosciuti con il volto coperto da passamontagna. L’episodio si è consumato nella zona periferica tra Marina di Gioiosa e Gioiosa Ionica, durante le prime ore della notte del 9 agosto. La vittima, dopo essere stata bloccata in auto, ha tentato una fuga a piedi calcolando solo dieci metri prima di essere raggiunta e ridotta in condizioni disperate.

L’aggressione è stata tanto cruenta quanto inimmaginabile: i malviventi non si sono limitati a picchiare l’uomo, ma hanno anche compiuto atti di particolare ferocia, come il recidere una parte della sua lingua. È stato trovato in un terreno abbandonato nei pressi della strada provinciale, dove è stato lasciato ferito e incapace di muoversi.

Le dinamiche dell’aggressione di Gioiosa Ionica

La vittima stava percorrendo una strada provinciale poco trafficata quando si è imbattuta nei suoi aggressori, probabilmente motivati da rancori personali non ancora chiariti. Dopo aver fermato l’auto, l’uomo ha tentato di allontanarsi, ma gli aggressori lo hanno rapidamente raggiunto e gettato a terra, iniziando a colpirlo con una violenza inaudita. Calci, pugni e colpi con oggetti contundenti sono stati utilizzati per infliggere danni, culminando nella terribile mutilazione della lingua.

Dopo la brutalità subita, la vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Locri, ma le sue condizioni sono risultate così gravi da rendere necessario il trasferimento al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Attualmente, è ricoverato in prognosi riservata, e le sue condizioni destano preoccupazione.

Le autorità competenti hanno avviato un’indagine approfondita per fare chiarezza sull’episodio e identificare gli autori dell’aggressione. Nonostante ci siano poche informazioni sulle motivazioni che hanno portato a un gesto tanto violento, la ricerca dei colpevoli è in pieno corso. La speranza è che le indagini possano fare luce su questo crimine efferato e portare alla giustizia gli aggressori che agivano a volto coperto.

Un clima di paura tra le comunità locali

La violenza di questo evento ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nelle strade di Marina di Gioiosa e Gioiosa Ionica, due comuni in cui, fino ad ora, si era percepito un ambiente relativamente tranquillo. I residenti esprimono giustificata preoccupazione per quanto accaduto e si chiedono come possano sentirsi di nuovo al sicuro nelle loro comunità.

La polizia sta intensificando il pattugliamento nella zona in risposta all’accaduto, cercando di rassicurare i cittadini e prevenire future aggressioni. È fondamentale creare un clima di fiducia e protezione, affinché fatti come questo non si ripetano e per riaffermare il diritto di ogni individuo a vivere in tranquillità. La brutale aggressione rimarrà a lungo impressa nella memoria collettiva, un monito sulla fragilità della sicurezza e sull’importanza di restare vigili.