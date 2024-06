Uomini e Donne: Barbara avverte Ida, “Stai lontana da Mario!”

Uomini e Donne: Barbara De Santi Avverte Ida Platano

Uomini e Donne ha lasciato il pubblico in trepidante attesa del suo ritorno, che avverrà come di consueto alla fine dell’estate. Nel frattempo, alcune dinamiche tra i protagonisti continuano a far parlare. Recentemente, Barbara De Santi ha lanciato un avvertimento a Ida Platano durante un’intervista al settimanale Nuovo Tv. Le sue parole sono state chiare: “Stai lontana da Mario! Sarebbe una sprovveduta a cadere nella sua rete.” Secondo Barbara, Mario può avere qualsiasi donna voglia e Ida dovrebbe essere più selettiva, valorizzando le esperienze passate e scegliendo solo uomini degni del suo amore.





Mario Cusitore sotto i riflettori

Barbara De Santi ha inoltre parlato di Mario Cusitore, anche noto come tentatore di Temptation Island. Ha affermato di aver sempre difeso Mario, descrivendolo come “un bravo ragazzo, ma non riesce a dire di no.” Questa caratteristica, secondo Barbara, permette a Mario di conquistare molte donne. Tuttavia, considerando che Ida valorizza la fedeltà, dovrebbe riflettere bene prima di avvicinarsi di nuovo a lui. Infatti, pare che Mario e Ida si siano riavvicinati recentemente, anche se non ci sono conferme ufficiali in merito.

Il ritorno di Barbara a Uomini e Donne?

Barbara De Santi potrebbe tornare nella prossima stagione di Uomini e Donne insieme a Gemma e altre dame, nel caso in cui queste non trovino l’amore durante l’estate. D’altronde, Maria De Filippi ha sempre avuto un occhio di riguardo per Ida Platano, quindi non è escluso che possa concederle una nuova possibilità sul trono più ambito d’Italia.

Barbara De Santi e Ernesto Russo

Sempre durante l’intervista, Barbara ha parlato anche di Ernesto Russo. Su di lui, Barbara non si è risparmiata, asserendo che si è presentato come un uomo di sani principi, ma si è rivelato ben diverso. “Si vende molto predicando amore e pace, ma non mantiene le promesse,” ha dichiarato. Alla fine, Barbara ha deciso di chiudere tutti i ponti con lui, proseguendo la sua strada nello studio di Uomini e Donne, mentre Ernesto è uscito di scena.

Ma ci sono stati altri cavalieri che hanno catturato l’attenzione di Barbara? Sembra che Marco Viola abbia suscitato interesse, descritto da Barbara come una persona colta e di buone maniere, sebbene non fosse reciprocamente interessato. Infine, Barbara si sta godendo le vacanze estive, e ha parlato anche del suo libro dal titolo provocatorio Fare l’amore come una escort. Nel frattempo, pare che anche Armando Incarnato abbia trovato l’amore.

In conclusione, l’attesa per il ritorno di Uomini e Donne cresce, mentre vecchi e nuovi protagonisti continuano a movimentare il panorama dei fan con le loro storie e vicende personali.