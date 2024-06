Uomo d’affari uccide la moglie, conduttrice televisiva, poi si toglie la vita, l’omicidio in casa alla presenza dei 3 figli. «Disaccordo per dei messaggi»

David Thomas Blyth, un affermato imprenditore nel settore petrolifero, ha ucciso la moglie Victoria Vera Blyth e si è suicidato, lasciando tre figli orfani e una comunità sconvolta.





Un drammatico episodio ha scosso la capitale turca, Ankara, dove David Thomas Blyth, un influente uomo d’affari nel settore petrolifero di 53 anni, ha tolto la vita alla moglie Victoria Vera Blyth, 40 anni, prima di suicidarsi. La tragedia si è consumata nella loro abitazione di famiglia, in presenza dei tre figli della coppia, di età compresa tra 4 e 14 anni. La coppia, sposatasi nel 2014, lascia ora i bambini alle cure dei parenti materni.

La Dinamica della Tragedia

Secondo il quotidiano turco Hurriyet, l’evento drammatico sarebbe scaturito da una lite innescata dalla scoperta, da parte di David, di alcuni messaggi sul telefono di Victoria. Nonostante queste informazioni, la polizia continua le indagini per chiarire tutti i dettagli dell’accaduto. Questo episodio di violenza domestica e femminicidio ha profondamente colpito sia la comunità locale che quella internazionale, mettendo in evidenza un problema sociale di estrema gravità.

Chi Era Victoria Vera Blyth

Victoria Vera Blyth era una talentuosa cantante e comica di origine ceca, salita alla ribalta nel 2004 con il suo primo album e una celebre cover di “Hotel California” degli Eagles. Oltre alla carriera musicale, Victoria era conosciuta come co-conduttrice del Morning Show su Europe 2 insieme a Leoš Mareš, per l’emittente ceca. La famiglia si era trasferita in Turchia nel 2019, quando David aveva iniziato a lavorare in Medio Oriente.

La sorella di Victoria, Alexandra, ha espresso il dolore della famiglia su Instagram, in un tributo toccante che ha messo in luce la recente perdita del padre. “È con profonda tristezza e dolore che devo annunciare che la mia amata e bellissima sorella, il sole della nostra vita, ci ha lasciato per sempre,” ha scritto Alexandra, chiedendo rispetto per la privacy della famiglia e tempo per elaborare il lutto.

Le Conseguenze della Tragedia

I resti di David Blyth sono stati rimpatriati in Scozia, mentre il corpo di Victoria rimarrà in Turchia, dove si terranno probabilmente i funerali. La drammatica vicenda ha lasciato un segno indelebile non solo sulla famiglia, ma anche su chiunque sia venuto a conoscenza della storia. Questo tragico evento sottolinea la necessità di una maggiore attenzione ai segnali di violenza domestica e alle complessità delle dinamiche familiari, affinché simili tragedie possano essere prevenute in futuro.