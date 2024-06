Vanessa Ferrari, infortunio durante la preparazione e addio alle Olimpiadi di Parigi: «Un duro colpo a un mese dall’obiettivo»

Vanessa Ferrari, la rinomata ginnasta italiana, ha annunciato che non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi 2024 a causa di un infortunio al polpaccio subito durante un allenamento.





Vanessa Ferrari, che stava preparando la sua partecipazione agli assoluti, ha subito un infortunio al polpaccio che le impedirà di prendere parte alla sua quinta Olimpiade. L’incidente, avvenuto durante un salto in palestra, ha determinato tempi di recupero troppo lunghi, costringendo l’atleta a rinunciare all’importante evento sportivo.

Vanessa Ferrari ha condiviso il suo dolore e la sua delusione tramite un post su Instagram, dichiarando:

“Il mio percorso verso Parigi 2024 termina qui. Ieri, in palestra, durante il test in vista degli assoluti della prossima settimana, nello stacco di un salto, il mio polpaccio ha ceduto. Ho intrapreso questo percorso con la voglia di lottare fino in fondo ma anche con la consapevolezza che ci potesse essere questo tipo di esito, fa parte del gioco. Però anche se nella mia carriera ho avuto molti infortuni non ci si abitua mai e la batosta è sempre forte, soprattutto dopo tre anni di allenamento e a un mese dall’obiettivo finale.”

La ginnasta ha espresso il bisogno di tempo per metabolizzare l’accaduto, ringraziando tutti coloro che l’hanno sostenuta e creduto in lei. “Ora ho bisogno di un attimo per metabolizzare questo duro colpo ma ci tengo a ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuta e che hanno sempre creduto in me perché il sostegno che ho ricevuto è sempre stato fondamentale,” ha concluso.

Un Momento di Riflessone per l’Atleta

L’infortunio rappresenta un duro colpo per Vanessa Ferrari, che ha sempre dimostrato una grande determinazione e resilienza nel corso della sua carriera. Nonostante i numerosi infortuni, Ferrari ha sempre lottato con coraggio, mostrando una dedizione straordinaria al suo sport. La sua assenza dalle Olimpiadi di Parigi sarà sicuramente sentita da tutti i suoi fan e dal mondo della ginnastica.

Parigi 2024: Un Altro Capitolo delle Olimpiadi

Nel frattempo, mentre Vanessa Ferrari deve affrontare questo difficile momento, l’attenzione si rivolge ad altri atleti che si stanno preparando per le Olimpiadi di Parigi 2024. Tra questi, Giovanni Pellielo si appresta a partecipare alla sua ottava Olimpiade nel tiro a volo, dimostrando come la passione per lo sport possa superare le barriere del tempo e degli ostacoli.

Il cammino verso Parigi 2024 continua per molti, ma il sogno di Vanessa Ferrari si interrompe qui, lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti coloro che hanno seguito e ammirato la sua straordinaria carriera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Ferrari (@ferrarivany)