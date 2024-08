Venditti insulta una giovane disabile, la famiglia: “Malinteso, restiamo suoi estimatori”

La famiglia della ragazza offesa da Antonello Venditti durante il concerto a Barletta ha chiarito con l’artista, affermando che si è trattato di un malinteso.





I genitori della ragazza insultata da Antonello Venditti durante un concerto a Barletta hanno rilasciato dichiarazioni riguardo all’accaduto. Hanno annunciato di aver avuto un colloquio con l’artista, sottolineando: “Si è scusato con noi, si è dimostrato gentile e affettuoso”.

La polemica è scoppiata quando Venditti, percependo dei rumori dalla platea, ha fatto un gesto che è stato interpretato come un insulto. Pensando che si trattasse di un ragazzo, ha sentito il bisogno di dire: “Vieni se hai coraggio, stron**”. Quando è stato avvisato della situazione, ha continuato affermando: “È un ragazzo speciale? Deve imparare l’educazione”.

Poche ore dopo l’incidente, Venditti ha usato il suo profilo Facebook per esprimere le sue scuse, dichiarando: “Ho sbagliato, non sono un mostro. Credevo fosse un attacco politico“, aggiungendo che, a causa del buio, non era in grado di riconoscere la persona con cui stava interagendo.

Anche i genitori di Cinzia, la giovane coinvolta, hanno confermato di aver avuto un chiarimento con l’artista. Sono stati al concerto perché lo considerano un grande fan e il loro affetto per la musica di Venditti non è stato scalfito da questo spiacevole episodio. In base alle loro dichiarazioni riportate da Ansa, hanno detto: “Con il signor Venditti ci siamo chiariti e per noi e per nostra figlia il problema non sussiste. Abbiamo capito subito che si è trattato di un fraintendimento, amplificato dai social”.

Dopo l’incidente, Antonello Venditti ha preso l’iniziativa di contattare la famiglia di Cinzia per scusarsi direttamente con lei e i suoi genitori. “Ci ha chiamato il signor Venditti, si è scusato ed è stato molto gentile e affettuoso con noi e con nostra figlia”, hanno confermato, aggiungendo: “Continuiamo a essere tutti suoi fedeli ammiratori“. Questo episodio mette in evidenza l’importanza di un dialogo aperto e costruttivo, in grado di risolvere malintesi che possono rapidamente degenerare in polemiche sui social.