Veronica Peparini e Andreas Muller: “Maria De Filippi ci ha aiutati. Le offese sulle nostre figlie sono il risultato di un malessere”

L’amore non conosce limiti di età o differenze caratteriali, e la relazione tra Veronica Peparini e Andreas Muller ne è un esempio lampante. La coreografa e il ballerino stanno insieme da otto anni e, nonostante i 25 anni di differenza (53 lei, 28 lui), hanno costruito un legame solido e una famiglia unita. Genitori di Penelope e Ginevra, i due hanno raccontato la loro storia d’amore e l’esperienza recente nel reality “La Talpa” in un’intervista a Fanpage.it.





La loro relazione è iniziata in un contesto particolare: la scuola di “Amici”. Veronica Peparini, allora insegnante, e Andreas Muller, allievo e vincitore della sua edizione, si sono conosciuti durante il programma. Tuttavia, come ha spiegato il ballerino, all’epoca non c’era stato alcun contatto romantico: “Tutto volevo tranne che trovarmi da solo con lei in un corridoio della scuola. All’inizio non è stato facile accettare questo sentimento, anzi, in un certo senso cercavo di reprimerlo”. Nonostante le iniziali difficoltà, nessuno ha ostacolato la loro relazione. Maria De Filippi, conduttrice del programma, li ha sempre sostenuti: “Maria De Filippi ci ha sempre appoggiati”.

La differenza d’età non è mai stata un vero problema per loro. Veronica Peparini ha raccontato: “Il limite dell’età non ce lo siamo mai posto davvero, la voglia di avere dei figli insieme era tanta”. Tuttavia, ha ammesso che all’inizio l’età di Andreas Muller l’aveva spaventata: “All’inizio sì. Non pensavo di innamorarmi di lui e di creare insieme una famiglia”.

Di recente, la coppia ha partecipato al reality “La Talpa”, mettendosi alla prova sia come coppia che come concorrenti. In merito alla loro partecipazione, Veronica Peparini ha dichiarato: “All’inizio eravamo un po’ titubanti, soprattutto io, perché non mi vedevo all’interno di quella dinamica. Invece ad oggi La Talpa la rifarei. È stata un’esperienza molto bella, non ce ne siamo assolutamente pentiti”. Anche Andreas Muller si è detto soddisfatto dell’esperienza: “Siamo molto felici di aver partecipato, ci siamo divertiti e messi alla prova in modo diverso. Veronica ha combattuto le sue paure, io invece avevo piacere ad affrontare le sfide fisiche”.

La chiusura anticipata del programma è stata una sorpresa per entrambi. Andreas Muller ha commentato: “Noi abbiamo giocato il nostro ruolo, quello che succede nei palinsesti è imprevedibile e non potevamo immaginarlo. Ci è dispiaciuto, però sappiamo anche che non è dipeso da noi”. Veronica Peparini ha aggiunto: “Chi ha creato questa edizione del programma ha fatto del suo meglio, però poi il pubblico è sovrano ed è anche una questione di numeri. L’importante è che chi l’ha seguito si sia divertito”.

Durante il reality, entrambi hanno avuto modo di scoprire nuovi aspetti del partner. Andreas Muller ha scherzato: “Veronica è una cagasotto (ride, ndr) però è stata brava ad affrontare tutte le sue paure, quindi è sicuramente un esempio di donna e mamma. Poi ho scoperto che per quanto abbia sempre detto che non avrebbe mai fatto un reality, in realtà è proprio portata per questa dinamica perché ha dato spettacolo. Mi sono divertito a osservarla mentre ‘esplodeva’”. Veronica Peparini, dal canto suo, ha elogiato il supporto ricevuto dal compagno: “Andreas è stato in grado di supportarmi anche in questa occasione, sotto pressione, mi ha lasciato fare ma è sempre stato al mio fianco”.

La coppia ha mostrato caratteri opposti anche nella vita quotidiana. Andreas Muller ha spiegato: “Io sono quel tipo di persona che prima di arrabbiarsi conta, mentre lei non lo fa”. Veronica Peparini ha confermato: “Sono più istintiva, quando mi arrabbio spesso non mi controllo. A volte facciamo delle litigate immense per cose molto banali, come la gestione della casa. Lui è fissato con la pulizia, quindi se c’è qualcosa fuori posto me lo fa notare, io invece sono più tranquilla da questo punto di vista. Diciamo che non siamo una coppia silenziosa (ride, ndr)”.

Nonostante le differenze caratteriali e le sfide affrontate, Veronica Peparini e Andreas Muller continuano a essere uniti e innamorati. La loro storia dimostra che l’amore può superare ogni ostacolo e che la complicità e il rispetto reciproco sono fondamentali per costruire una relazione duratura.