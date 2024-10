Veronica Rimondi di Uomini e Donne aggredita mentre faceva jogging: “Mi ha insultata e minacciata”

Veronica Rimondi di Uomini e Donne ha subito un’aggressione e delle molestie. Il suo racconto su Instagram è scioccante. L’ex tronista stava facendo jogging a Roma quando un uomo si è avvicinato, urlandole contro in una lingua che non era italiano e sputandole addosso. È stata salvata solo quando è arrivata in un luogo più affollato. Ha detto: Sento il dovere morale di raccontare quello che mi è successo, sperando che le mie parole possano aiutarvi a prestare attenzione e a evitare situazioni simili.





Il racconto di Veronica Rimondi

Veronica ha deciso di fare questo video dopo che amici e conoscenti l’hanno incoraggiata a condividere la sua storia per far sì che altre ragazze riflettano su quanto accaduto.

Chi mi conosce sa che mi piace correre. Da quando mi sono trasferita a Roma, corro su una pista ciclabile vicino a casa. Questa mattina sono stata aggredita da un ragazzo. Mentre correva, mi ha superata sulla destra e mi ha fissata con sguardo minaccioso. Ha iniziato a urlarmi contro, sputandomi addosso e insultandomi in una lingua che non capivo. Se fosse passato qualche secondo in più, non so che fine avrei fatto.

Veronica ha anche detto: Eravamo in una zona ben illuminata, non pensavo che potesse succedere qualcosa del genere.

Non so chi sia, non lo conosco. Mentre mi urlava, sembrava accusarmi di qualcosa. Era chiaramente una scusa per aggredirmi. Se non fossero passate altre persone, non so cosa sarebbe successo. C’era anche una signora in macchina che ha visto tutto senza intervenire. Io ho avuto un attacco di panico.

Poi, come ha scritto sui social: Aiutate gli altri, ma senza mettere in pericolo voi stessi. Ci sono più modi per aiutare chi ha bisogno. Non voltate le spalle solo perché non sta accadendo a voi in quel momento. Non possiamo ignorare chi ha bisogno d’aiuto, o chiaramente di essere salvato. Un giorno, quella persona potreste essere voi.