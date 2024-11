Vincenzo Mollica apprezza Stefano De Martino: “Raffinatezza, talento e maestria”, la risposta del conduttore di Affari tuoi

Il giornalista Vincenzo Mollica ha espresso la sua ammirazione per il conduttore Stefano De Martino in un video pubblicato su Instagram. Mollica ha elogiato il talento e le capacità di De Martino, sottolineando il suo apprezzamento per il lavoro svolto sia in “Bar Stella” che in “Affari tuoi”.





Secondo Mollica, De Martino è un artista che merita attenzione e sostegno per il futuro. Ha descritto De Martino come un “vero direttore d’orchestra” che unisce garbo, educazione e gentilezza nel suo lavoro. Mollica ha evidenziato la capacità di De Martino di combinare pensieri e umorismo, sottolineando la sua abilità nel coinvolgere il pubblico e creare un’atmosfera piacevole.

Le parole di Mollica hanno suscitato una reazione positiva da parte di Stefano De Martino, che ha accolto con entusiasmo l’elogio del giornalista. De Martino ha ammesso che sentir parlare di sé in quei termini rappresenta un sogno realizzato.

In sintesi, Vincenzo Mollica ha elogiato il talento e le capacità di Stefano De Martino, incoraggiandolo per il futuro e sottolineando la sua riconoscenza per il lavoro svolto. La reazione positiva di De Martino dimostra l’apprezzamento per le parole del giornalista.