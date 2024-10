Violento maltempo colpisce il Nord Italia, allarme arancione in Liguria: smottamenti, scuole chiuse e voli deviati

Il maltempo colpisce il Nord Italia. La situazione peggiore si registra in Liguria, dove la Protezione civile ha emesso un’allerta meteo arancione, attiva dalle 9 fino a mezzanotte. Ci sono frane a causa delle forti piogge, le scuole sono chiuse in molti comuni e l’aeroporto di Genova ha subito disagi, con diversi voli dirottati. Si presta attenzione anche all’Emilia Romagna, dove è stata dichiarata allerta meteo arancione in alcune aree. Nelle prossime ore, la perturbazione si sposterà sulla Lombardia e la Toscana.





Allerta arancione in Liguria, scuole chiuse per forti piogge

Oggi, le forti piogge interessano soprattutto il Savonese e lo Spezzino. È stata registrata una frana a Fabbriche, dietro Voltri. L’allerta è scattata già ieri sera. Tre abitazioni sono state isolate. Il maltempo ha causato anche una frana in via privata degli Argonauti a Varazze, che ha coinvolto un muro e chiuso la strada. A Cogoleto, un uomo è rimasto bloccato nella sua auto in un sottopasso. Ieri, tre famiglie sono state sfollate precauzionalmente a Finale Ligure a causa del cedimento di un muro a secco. La via Aurelia è chiusa per una frana tra Albissola Marina e Celle Ligure, sempre nel savonese.

Le piogge nel centro ponente hanno fatto aumentare significativamente i livelli dei torrenti monitorati. A Molino Branca sul Centa e a Ferrania sulla Bormida di Spigno, i livelli idrometrici hanno superato la soglia di esondazione, ma ora stanno scendendo. I livelli al Santuario sul Letimbro e sul Teiro a Bolsine hanno superato la soglia di guardia e sono in discesa. A Piana Crixa, il livello idrometrico ha oltrepassato la soglia di guardia ed è in aumento.

Secondo la Protezione Civile, sono caduti 200 mm di pioggia in 18 ore. Oggi ci aspettiamo un passaggio significativo e l’assessore alla protezione civile Giampedrone ha affermato che ci sarà molta attenzione. L’innalzamento del grado di allerta per il rischio idrogeologico da arancione a rosso dipenderà dalla quantità di pioggia di oggi, poiché influenzerà la risposta idrogeologica di domani.

A causa dei forti rovesci su Genova, ieri sono stati deviati due voli all’aeroporto Cristoforo Colombo: uno della Ryanair da Catania atterrato a Torino e uno da Napoli che ha fatto scalo a Pisa. In mattinata sembra che la situazione sia tornata sotto controllo. Oggi le scuole di Genova rimarranno chiuse per precauzione, così come a Savona e La Spezia.

Oggi è attiva un’allerta arancione in Emilia Romagna e gialla in altre sei regioni

Il maltempo si sta espandendo su buona parte del Nord Italia, non solo in Liguria. Oggi, 17 ottobre, è stata emessa un’allerta arancione meteo-idro in parte dell’Emilia Romagna e gialla in sette regioni: Piemonte (dove in alcuni comuni le scuole restano chiuse), Lombardia, Liguria, Veneto, Toscana e Umbria. Le zone e i livelli di allerta sono riportati nel bollettino della protezione civile.