Virginia Mihajlovic è mamma per la seconda volta: il neonato è un tributo al papà Sinisa Mihajlovic

Virginia Mihajlovic, figlia dell’amato ex calciatore e allenatore Sinisa Mihajlovic, ha annunciato la nascita del suo secondo figlio, un bellissimo bimbo di nome Leone Sinisa, frutto dell’amore con il marito Alex Vogliacco. Questa gioiosa notizia arriva dopo la nascita della prima figlia, Violante, avvenuta nel 2021. Il nome scelto per il neonato è un toccante omaggio al nonno scomparso nel 2022, il quale ha lasciato un segno indelebile nella vita della famiglia Mihajlovic.





L’annuncio della nascita del secondo figlio

L’arrivo di Leone Sinisa è stato reso noto da Alex Vogliacco attraverso un’emozionante storia condivisa su Instagram. Con un messaggio in bianco su un elegante sfondo nero, il calciatore della Genoa ha scritto: “È nato Leone Sinisa Vogliacco. Grazie amore, sei una forza della natura”. La scorsa primavera, Virginia aveva già rivelato il sesso del nascituro in un’intervista a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin, dove aveva anticipato anche i motivi alla base della scelta del nome. Il piccolo Leone, come dichiarato dalla madre, porta con sé il ricordo di Sinisa, un papà orgoglioso e affettuoso, che ha sempre sperato di avere un legame speciale con i suoi nipoti.

Nonostante il dolore della perdita del padre avvenuta nel dicembre 2022, la famiglia ha trovato conforto e gioia nell’accogliere un nuovo membro. Virginia ha spiegato che il nome Sinisa non poteva essere utilizzato a causa di un accordo tra i fratelli, e quindi Leone porta anche il nome del nonno, un gesto che dimostra quanto il legame con il passato sia importante per la famiglia.

La famiglia di Virginia Mihajlovic e Alessandro Vogliacco

Il cammino di Virginia e Alessandro come genitori è iniziato nell’ottobre del 2021, quando la piccola Violante è entrata a far parte della loro vita. In quell’occasione, il nonno Sinisa era stato visibilmente commosso dalla nascita della sua prima nipotina, un momento che ha reso la sua eredità ancora più significativa. La coppia ha poi coronato il loro sogno d’amore con un matrimonio emozionante nel giugno 2023, celebrato nella suggestiva cattedrale di Monopoli, luogo ricco di significato. Sebbene le nozze fossero inizialmente programmate per l’anno precedente, la situazione critica del padre della sposa ha reso necessario il rinvio.

Nell’assenza di Sinisa, la famiglia ha trovato un modo per onorare la sua memoria, con l celebrante delle fedi che è stata la loro adorabile figlia. La vita di Virginia, Alessio e dei loro bambini si fonda su forti valori familiari e tradizioni, e questo nuovo arrivo rappresenta un capitolo emozionante nel loro viaggio insieme.

Con il piccolo Leone, Virginia e Alex non solo ampliano la loro famiglia, ma creano anche nuove memorie che arricchiranno il loro legame con Sinisa, mantenendo viva la sua presenza nei momenti più belli della loro vita. La gioia di diventare genitori si accompagna alla dolce malinconia di un amore che non verrà mai dimenticato.