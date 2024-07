Vittoria bacia Simone prima del falò a Temptation Island, mentre Alex decide di lasciarla: “Voglio risparmiarti l’imbarazzo”

Nell’ultima puntata di Temptation Island, si è finalmente giunti al momento tanto atteso per una delle coppie protagoniste di questa edizione del reality dei sentimenti: Alex e Vittoria. Lui ha chiesto un falò di confronto anticipato dopo aver assistito alle effusioni tra la fidanzata e il single Simone. Nel frattempo, nel villaggio delle fidanzate, c’è stata un’evoluzione significativa, con Vittoria che ha dichiarato i suoi sentimenti al single con cui ha legato in queste settimane.





Il bacio appassionato con Simone prima del falò

Dopo la richiesta di Alex di un falò anticipato, Vittoria non ha esitato un istante a correre da Simone e a confessargli, con la voce spezzata dall’emozione, quanto importante sia diventato per lei. “Tu non sei stato usato, sei stato una cosa non cercata, è stato bellissimo, mi hai risvegliato cose che erano morte da tanto tempo e sei diventato tanto importante e ci tengo tanto a te”, ha detto Vittoria a Simone. In risposta, Simone le ha chiesto se vorrebbe vivere fuori con lui, ottenendo un “sì” convinto dalla ragazza. Il tutto è culminato in un bacio appassionato, accolto dagli applausi delle altre fidanzate presenti.

L’inizio del falò tra Alex e Vittoria

Una volta arrivata al falò, Vittoria ha trovato Alex pronto a esporre i motivi che lo hanno spinto a chiedere un confronto anticipato. Ha espresso la sua delusione per le mancanze di attenzione e sicurezza all’interno della relazione, sottolineando la sua maturità nel prendere decisioni per il proprio futuro. La situazione si è rivelata imbarazzante per Alex, che ha ammesso di non riuscire a guardare Vittoria negli occhi.

Il confronto tra Alex e Vittoria ha tenuto incollati davanti allo schermo i telespettatori di Temptation Island, lasciando tutti in attesa di scoprire quale sarà il destino di questa coppia alle prese con le tentazioni del reality.