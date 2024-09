Vittorio Feltri e l’attacco alla nipote di Gianni Agnelli: Sangiuliano avvia le indagini, mentre nessuno fa riferimento ai 3 milioni di Franceschini per un film invisibile

L’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, è attualmente sotto indagine da parte della Procura di Roma. L’ANSA riporta che tale notizia è emersa attraverso il portale de La Repubblica, che cita un approfondimento del Corriere della Sera. I reati contestati dai magistrati comprendono il peculato e la rivelazione e diffusione di segreto d’ufficio. Come prassi, il fascicolo verrà trasferito al tribunale dei Ministri, dato il ruolo ricoperto da Sangiuliano fino a poco tempo fa.





I fatti sui quali i pm sono chiamati a indagare riguardano gli stessi eventi che hanno spinto l’ex titolare del Mic a presentare le sue dimissioni irrevocabili. Questi eventi sono legati al suo rapporto con Maria Rosaria Boccia, 41enne coinvolta in attività istituzionali senza un incarico formale.

La vicenda ha sollevato interrogativi su come una figura come Sangiuliano abbia gestito le proprie responsabilità e relazioni all’interno dell’amministrazione pubblica. Tra l’altro, ci si chiede se i collegamenti con Boccia avessero un impatto negativo sulla sua credibilità e sulla sua influenza nel settore della cultura in Italia.

Nel contesto delle sue dimissioni, Sangiuliano è stato accusato di aver favorito interessi personali, oltre a quelli dell’istituzione. L’attenzione si concentra anche sulle scelte di finanziamento relative a progetti culturali, tra cui un film finanziato con oltre 3 milioni di euro che non ha mai visto la luce nelle sale cinematografiche.

Vittorio Feltri ha, infatti, commentato su questa situazione, lamentandosi del fatto che nessuno sembra aver sollevato domande sostanziali riguardo al finanziamento di tale progetto, girando attorno ai colossali investimenti di denaro pubblico. Si tratta di una narrazione complicata che porta a interrogarsi sui meccanismi di supervisione e di responsabilità nella gestione dei fondi pubblici.

La mancanza di trasparenza in queste situazioni mette in evidenza un problema sistemico riguardo al modo in cui gli organi competenti monitorano gli investimenti nella cultura. Gli sviluppi delle indagini potrebbero rivelare altri dettagli rilevanti su questo controverso legame tra Sangiuliano e le sue scelte lavorative. La comunità pubblica desidera chiarezza riguardo ai conflitti di interesse e all’utilizzo dei fondi pubblici.

Fino a quando non emergeranno ulteriori dettagli, la questione rimane aperta e suscita sofferenza e preoccupazione fra i cittadini, che si aspettano una gestione più rigorosa e responsabile della cultura nel loro paese.