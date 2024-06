Vittorio Menozzi su Beatrice Luzzi: “È stata la figura più importante per me nel GF. Ora non ci comunichiamo”

Vittorio Menozzi, ospite di RDS Next, ha svelato dettagli inediti della sua avventura nella casa del Grande Fratello, parlando anche del suo legame con Beatrice Luzzi.





Durante l’intervista condotta dall’ex gieffina Alessia Prete, Vittorio ha riflettuto sulla sua permanenza nel reality show. Ha sottolineato quanto Beatrice Luzzi abbia avuto un impatto significativo sul suo percorso all’interno della casa:

“Chi è stata la persona più importante all’interno del Grande Fratello? La figura che più ha influenzato il mio percorso è stata Bea e questo glielo devo. Perché senza di lei io avrei fatto senza ombra di dubbio un percorso diverso. In questo senso era un po’ sui generis, era un po’ una voce fuori dal coro. Poi mi ha permesso di tirare fuori un lato più filosofico, profondo e anche un po’ più staccato dalla realtà e dalle intenzioni del programma. Ma non è il Grande Fratello che fa i concorrenti, sono loro che ogni anno si mescolano e danno sfumature stilistiche e di contesto. Questo Grande Fratello è stato così. Se io ho avuto la possibilità di confrontarmi su certi temi, che magari con altri ragazzi non sarebbero nati è grazie a lei. Quindi da questo punto di vista le dico grazie”.

Tuttavia, il rapporto tra Vittorio e Beatrice ha subito una svolta drammatica. Durante una gita fuori porta, Marco Maddaloni ha attaccato Beatrice, ricevendo l’applauso di tutti i gieffini, Vittorio incluso. Questo episodio ha segnato una frattura nel loro legame, acuita ulteriormente dall’avvicinamento di Vittorio a Greta Rossetti.

Ma cosa è successo dopo la fine del reality? Vittorio ha rivelato: “Se sento ancora Bea? Noi ci siamo sentiti un mesetto fa per il mio compleanno. Se era alla festa? No. Nell’ultimo mese lei ha fatto un sacco di cose e io sono molto contento per come sta andando. Lei è molto impegnata e poi ricordiamoci che è una madre di famiglia. Bea ha due ragazzi che stanno crescendo e a cui è legatissima. Uno ha 13 anni e l’altro 15. Pensa che è difficile per me da figlio fare tutto e stare”.

Vittorio ha anche espresso ammirazione per la capacità di Beatrice di bilanciare la sua carriera e la vita familiare, sottolineando quanto sia impegnata con i suoi due figli adolescenti.

Recentemente, Beatrice Luzzi è stata impegnata in vari progetti professionali, dimostrando ancora una volta la sua versatilità e dedizione sia nel campo lavorativo che in quello personale. Nonostante le divergenze avute durante il programma, sembra che tra Vittorio e Beatrice ci sia ancora un rispetto reciproco.

L’intervista a RDS Next ha offerto uno sguardo sincero e profondo su come le dinamiche all’interno del Grande Fratello possano influenzare i rapporti personali e professionali dei concorrenti, evidenziando il ruolo cruciale di figure come Beatrice Luzzi nel percorso dei partecipanti.