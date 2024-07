Vladimir Luxuria attaccata per la foto in costume da bagno: “Sono individui frustrati, io vivo la realtà”

La conduttrice risponde alle critiche con serenità, definendo gli haters come “poveri frustrati” e racconta di come abbia chiesto al suo amico di non replicare più ai commenti negativi. Luxuria si trova in Sardegna e si concentra sulla bellezza del mare, ignorando le critiche.





Vladimir Luxuria, la famosa conduttrice televisiva, ha recentemente affrontato una serie di commenti negativi e insulti sui suoi profili social. Tuttavia, la personalità televisiva ha deciso di non lasciarsi influenzare da tali attacchi, definendo coloro che li lanciano come “poveri frustrati”.

In un’intervista al Corriere della Sera, Luxuria ha espresso la sua serenità di fronte alle critiche ricevute: “Perché dovrei perdere tempo ed energie con questi sfigati? Sono in Sardegna, in un posto bellissimo, davanti a un mare turchese. Se non mi avessero avvisata, non me ne sarei accorta”.

La conduttrice ha spiegato che ha imparato a vivere la vita reale, a vedere le persone negli occhi, ai loro sorrisi e a un’esperienza tattile, motivo per cui gli insulti sui social non le fanno più effetto. Secondo Luxuria, coloro che criticano sono semplicemente dei “poveri frustrati” incapaci di avere una vita propria e quindi pronti a criticare quella degli altri.

Luxuria ha anche rivelato di aver chiesto al suo amico speciale, Danilo Zanvit Stecher, di smettere di rispondere ai commenti negativi contro di lei: “Gli ho chiesto di non replicare più a queste persone. All’inizio se la prendeva tanto e scriveva a tutti”.

La conduttrice ha sottolineato che la sua pubblicazione in costume da bagno è stata spontanea e non intesa a suscitare polemiche: “Ero in spiaggia e in spiaggia non ci vai con il cappotto”. Luxuria ha concluso ribadendo il suo atteggiamento positivo nei confronti degli haters, mostrando una grande determinazione nel non farsi influenzare da chi cerca di minarle la serenità.

In conclusione, Vladimir Luxuria ha dimostrato una grande forza d’animo nel fronteggiare le critiche e gli insulti sui social, riuscendo a mantenere la sua tranquillità e a concentrarsi sulle cose belle della vita. Un esempio di resilienza e positività che ispira molti.