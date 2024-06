Vladimir Luxuria: Ecco com’ero prima di diventare donna

Vladimir Luxuria, originaria di Foggia e con 58 anni di vita vissuta intensamente, continua a stupire per la sua schiettezza e il suo impegno contro i pregiudizi. La sua carriera è un esempio di resilienza e successo.





Vladimir Luxuria, con la sua personalità effervescente e esuberante, è una figura che non ha mai avuto paura di esprimersi apertamente. Sin dalle sue prime apparizioni in televisione, si è fatta conoscere non solo per la sua sagacia e intelligenza, ma anche per il suo impegno a rompere i tabù e combattere i pregiudizi radicati nella società. La sua sincerità e il modo diretto di affrontare le questioni l’hanno resa una delle personalità più apprezzate e rispettate del panorama italiano.

Un Percorso di Successi

Nella sua carriera, Vladimir ha raggiunto traguardi significativi. È stata scrittrice, personaggio televisivo, opinionista, direttrice artistica, attrice, cantante, drammaturga ed ex politica. È entrata nella storia diventando la prima persona transgender eletta al Parlamento di uno Stato europeo durante il governo Prodi II, dove ha servito come deputata della XV legislatura.

La Metamorfosi di Vladimir

All’anagrafe, Vladimir Luxuria era conosciuta come Wladimiro Guadagno. Nata nel 1965 a Foggia, ha scelto di intraprendere un percorso di trasformazione fisica che l’ha resa uno dei personaggi più chiacchierati e ammirati dello star system italiano. Tuttavia, Vladimir non ha completato la sua trasformazione genitale. Ha confessato di aver avuto paura di sottoporsi a interventi chirurgici radicali, rivelando in un’intervista al magazine Grazia di aver avuto ripensamenti poco prima dell’operazione.

Vladimir ha dichiarato: “Ho avuto paura visto che è un’operazione dolorosa. La verità è che non ero convinta. Lo avrei fatto per piacere di più agli altri che a me. Ora sono contenta della mia doppia personalità. Passo per battagliera ma in realtà c’è una parte di me con la quale mi scontro da sempre. Basta un’offesa sui social network che la ferita si fa sentire in profondità.”

L’Evoluzione del Suo Aspetto

Molti sono curiosi di sapere com’era fisicamente Vladimir Luxuria prima della sua metamorfosi e prima di assumere estrogeni. Le foto disponibili sul web che la ritraggono come uomo sono poche, ma analizzandole si può notare un cambiamento significativo. La vivace 58enne sembra aver subito una mastoplastica additiva per ottenere un décolleté femminile e sensuale. Inoltre, alcune presunte iniezioni di filler sul viso, insieme agli estrogeni assunti quotidianamente, hanno conferito al suo volto dei lineamenti femminili.

Recentemente, Vladimir ha rinnovato il suo look, optando per un taglio di capelli a caschetto giovanile e presentandosi al pubblico con un trucco ‘smokey eyes’ intenso e femminile durante le sue apparizioni a “L’Isola dei Famosi”. Il suo aspetto attuale continua a suscitare ammirazione e curiosità.

Un’Icona di Cambiamento e Coraggio

Vladimir Luxuria è una testimonianza vivente del coraggio di essere sé stessi e della lotta contro i pregiudizi. La sua storia di trasformazione e il suo impegno continuo per i diritti delle persone transgender hanno ispirato molti. La sua capacità di reinventarsi e di affrontare le sfide con determinazione la rendono un esempio straordinario di resilienza e autenticità.