Vladimir Luxuria saluta sull’Isola dei Famosi, guardate cosa ha fatto e la reazione immediata di Alvin

Con l’illustre Isola dei Famosi 2024, condotta sotto la lente di Vladimir Luxuria, non c’è stato alcun spazio per polemiche. L’inizio della stagione è stato all’insegna del tributo a coloro che hanno preceduto Luxuria. Nomina e ringraziamenti per Ilary Blasi, chatissa assertiva che Luxuria non è venuta a sovrapporsi, e Alvin, lo storico corrispondente in Honduras che ha passato il mantello della palapa alla new entry Elenoire Casalegno.





Vladimir Luxuria ha così salutato Simona Ventura, sua parigrado di naufraghi nel 2008, Nicola Savino, con cui è stata corrispondente, e Alessia Marcuzzi, che l’ha voluta come esperta nel panel. In apertura, però, il ringraziamento più caloroso è stato per Ilary Blasi, chatissa dell’anno scorso, che l’ha sostenuta in questa nuova avventura.

Omicidi tra i famosi: la risposta di Alvin alla premura di Vladimir Luxuria

“Concludo con la mia amica, ci siamo sentite ieri, so che ci segue dalla comodità del suo divano. Grazie per le tue gentili parole di incoraggiamento”, ha continuato, rivolgendo un saluto anche ad Alvin, figura chiave in diverse edizioni dell’Isola dei Famosi: “Un corrispondente d’eccezione dell’Isola dei famosi, tante stagioni alle spalle, ci siamo sentiti. Un grande bacio a lui, ciao Alvin”.

Alvin, come accennato, ha svolto il ruolo di corrispondente per ‘L’Isola dei Famosi’ per ben cinque stagioni di seguito, conquistando i telespettatori per il suo impegno, la sua attenzione per i naufraghi, il suo spirito gioioso e la sua sportività. I suoi siparietti con Ilary Blasi in studio sono infatti indimenticabili.

Adesso, tutti gli occhi sono puntati su Eleonoire Casalegno, di cui il compito sarà il più difficile date le naturali aspettative. Ma come ha reagito Alvin ai saluti di lunedì sera in diretta? Ha risposto con una story su Instagram in cui ha catturato le parole della nuova conduttrice e nel frattempo i suoi fan si sono scatenati sul suo profilo: “Senza Alvin non è isola… ALVIN PER SEMPRE!!!”, “L’isola non sarà la stessa senza di te“, si può leggere sotto il post qui sopra. Alcuni avrebbero persino voluto Alvin come presentatore al posto di Vladimir: “L’unico che meritava davvero di presentare l’Isola, eri tu“.