“Non andrà giù a Ida”. Avvistato Mario esternamente a Uomini e Donne, il video scatena opinioni contrastanti nel pubblico

Nelle ultime anticipazioni del tronista Ida Platano a “Uomini e Donne”, si prevede che, dopo un’intensa disputa, Ida insegua il corteggiatore Mario nel backstage. Mario, frustrato in seguito a un appuntamento con Pierpaolo – l’unico che ha avuto l’occasione di uscire con Ida – si è ritirato dietro le quinte, per poi essere presto raggiunto dalla parrucchiera bresciana. In questo momento di tensione, Mario non solo sceglie di fare ritorno in studio, ma si apre completamente con Ida, dichiarandole il suo amore.





Questa confessione, come rivelano gli spoiler sulle recenti registrazioni, sorprende la tronista. Ida, colpita dalla dichiarazione, opta per condividere un ballo con lui, cercando così di salvaguardare il loro rapporto. Tuttavia, questa scelta non convince affatto Tina Cipollari, l’opinionista che ha espresso più volte il suo scetticismo verso Mario, accusandolo nuovamente di non essere sincero. Ecco le ultime vicende di “Uomini e Donne”, che si preannunciano ricche di colpi di scena.

Controversie e Segnalazioni su Mario

Recentemente, il profilo X di Amici News ha condiviso un video riguardante Mario, alimentando ulteriori dibattiti. Il filmato, una segnalazione relativa al corteggiatore favorito per la scelta finale di Ida, mostra Mario in una discoteca sulla costa di Pozzuoli. Nonostante nel video non emergano comportamenti compromettenti con altre donne, molti seguaci sui social si interrogano sulla possibile reazione di Ida Platano. In passato, infatti, diverse segnalazioni riguardanti lo speaker radiofonico avevano portato Ida a escluderlo dal programma.

Con commenti come “Già immagino i commenti di Tina Cipollari” e osservazioni su come una semplice conversazione possa scatenare “il cinema”, i fan esprimono opinioni divergenti. Alcuni difendono Mario, sottolineando come non stia facendo nulla di sbagliato tranne che godersi un momento di relax, mentre altri criticano le reazioni spesso esasperate di Ida. Resta da vedere come questa situazione si evolverà una volta che il video raggiungerà Ida, aggiungendo ulteriore suspense al percorso della tronista all’interno del programma.