I naufraghi dell’Isola dei Famosi 2024 criticano tutti Pietro: ‘E basta, cafone’

L’Isola dei Famosi 2024: il carattere controverso di un concorrente emerge già dall’episodio d’esordio. Parlando degli altri naufraghi, già si distingue per le sue azioni e atteggiamenti singolari. Cominciamo con le news. L’imprevisto iniziale è legato alla partecipazione di Tonia Romano, originariamente in squadra con i Nip insieme a Peppe Di Napoli, la nobildonna Alvina Verecondi Scortecci, il poeta Pietro Fanelli e la modella Khady Gueye.





A causa di problemi di salute, Tonia Romano non ha potuto unirsi ai partecipanti. Ma la questione non è così semplice. Foto e video recenti mostrano Tonia in compagnia degli altri naufraghi. Quindi, cos’è realmente successo? Ulteriori dettagli emergeranno nelle prossime ore. In questo momento, alcuni concorrenti hanno già accusato un naufrago di non cooperare nelle attività comuni, rimanendo piuttosto isolato dal resto del gruppo.

Il poeta diventa un focus di discussione: ‘Presuntuoso e rozzo’, è sotto attacco dai suoi compagni naufraghi

Da subito, il poeta Pietro Fanelli si distingue per la sua tendenza all’isolamento rispetto al gruppo. Mentre tutti faticavano per avviare un fuoco – una necessità essenziale sull’isola – lui si dedicava a un compito del tutto diverso: erigere un tempio. Ha costruito una croce con dei pezzi di legno, descrivendo il risultato come wonderful ed extremely important per se stesso.

Il resto del gruppo, però, non condivide le sue priorità. La modella Khady Gueye lo ha criticato aspramente per aver costruito ciò che a lei pareva più una tomba che un tempio. Peppe Di Napoli ha espresso la sua irritazione nei confronti di Pietro: “Concentriamoci su come accendere il fuoco. Vuoi mangiare? E come pensi di mangiare senza fuoco? Puoi mangiare solo se lavori, altrimenti non si mangia”.

Pietro stesso ha confessato: “Ho dei problemi a convivere con le persone che non mi piacciono.” Successivamente, Khady ha scoperto che il poeta ha utilizzato una grande quantità di shampoo, e l’ha accusato di essere arrogante e rozzo. Anche Peppe, sostenendo che Pietro si comporta in tale maniera solo per attirare l’attenzione, sembra condividere gli stessi sentimenti. Decisamente un inizio turbolento…