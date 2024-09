“Volevi che me la presentasse come la sua amante clandestina?” Topo Gigio nel panico dopo l’esilarante racconto di come Feltri ha conosciuto l’amante di Sangiuliano

L’ospitata di Vittorio Feltri a La7 si interrompe in modo inaspettato, suscitando scalpore e reazioni tra i presenti per un commento infelice sull’amica di Sangiuliano.





Probabilmente Vittorio Feltri ha stabilito un nuovo record italiano (o persino mondiale?) per l’ospitata televisiva più breve della storia. Il noto fondatore di Libero, ora editorialista al Giornale, è stato in diretta a L’aria che tira, su La7, dove si discuteva ancora una volta di Maria Rosaria Boccia, figura centrale nelle cronache recenti.

Durante il collegamento, David Parenzo, dal palco dello studio, interroga Feltri su un aneddoto curioso: “È vero che hai incontrato la Boccia in compagnia dell’ex ministro Sangiuliano?”. Alla conferma del direttore, il conduttore, senza mezzi termini, incalza: “Come te l’ha presentata il ministro?”. Feltri, visibilmente sorpreso, risponde in modo secco: “Come una sua amica… come doveva presentarmela, come una puttana?”.

La reazione di Parenzo è di incredulità: “No, Vittorio, cerchiamo di moderare le parole”. Anche Angelo Bonelli, rappresentante dei Verdi e ospite in studio, si dichiara scandalizzato. Feltri, pur non avendo offeso direttamente la Boccia — come sembrava intendere il pubblico presente — si dimostra sorpreso dalla reazione suscitata. Davanti alle lamentele e alle proteste degli altri, decide di togliersi il microfono dalla giacca e annuncia: “Allora me ne vado”. Si leva l’auricolare, si alza dalla poltrona e, trascorsi circa quindici secondi, esce dallo studio, con Parenzo che non prova nemmeno a trattenerlo.

Sull’episodio calano tensioni e imbarazzo tra i presenti, fino a quando Parenzo non propone un “scoop”: una telefonata registrata con Silverio Sica, avvocato di Sangiuliano, dimissionario. “Dalla Procura è giunto un atto dovuto, in seguito all’esposto presentato dal deputato Bonelli”, chiarisce il legale in merito alle indagini aperte a Roma. “Non ho nulla da aggiungere, devo prima confrontarmi con il dottor Sangiuliano”, aggiunge, riferendosi ai dettagli che riguardano la situazione attuale del ministro.

In questo clima di incertezze e polemiche, emerge la necessità di chiarire i rapporti e le circostanze coinvolte. La questione di Sangiuliano e la sua connessione con Maria Rosaria Boccia restano al centro dell’attenzione mediatica, lasciando interrogativi e riflessioni sui recenti sviluppi. La pressione della pubblica opinione e le ricadute politiche si preannunciano come temi rilevanti nei prossimi giorni, continuando a far discutere attorno a questa controversia.