Volgarissima disgusto Teresanna Pugliese in attesa mostra il suo pancione e si trova a fronteggiare numerose critiche

Gli spettatori di Uomini e Donne non possono non ricordare Teresanna Pugliese, corteggiatrice e successivamente tronista del programma di dating su Canale 5. Sebbene da anni sia lontana dal panorama televisivo, gode di una notevole notorietà grazie al nome che si è costruita nel settore. Su Instagram conta un milione di follower e ha scelto di condividere con loro il suo compleanno, un giorno in cui non solo ha celebrato un altro anno di vita, ma anche un importante traguardo. Teresanna è in attesa del suo secondo figlio, frutto del suo matrimonio con Giovanni Gentile, e ha dovuto attendere un lungo periodo dopo la prima gravidanza prima di poter tentare di diventare madre nuovamente. Alcune problematiche di salute rendevano una seconda gravidanza rischiosa. Ora che quel periodo difficile è alle spalle, presto potrà stringere tra le braccia il suo bebè.





Sotto le foto del suo compleanno, in cui appare raggiante mentre soffia sulle candeline, si possono leggere commenti crudeli riguardanti il suo aspetto. Espressioni come “volgarissima e orrenda” e “disgusto totale” sono solo alcune delle parole usate per criticarla a causa della maglietta che lasciava scoperto il pancione. Teresanna ha quindi scelto di rispondere mediante un post, dichiarando: “Accolgo le critiche e sono consapevole che ne riceverò sempre, ma rimango comunque colpita da tale superficialità. Parlo a nome delle donne come me, per le quali il pudore va ben oltre la maglietta corta”. Ha poi aggiunto: “Scandalizzatevi per la violenza di genere, per la mercificazione del corpo, per le guerre, per l’infanzia abbandonata, per la povertà, per gli ammalati bisognosi di cure, per la fame nel mondo e per coloro che, come voi, vivono ancora in un pensiero che ammala la società”.

A sostenere Teresanna vi è anche Giulia Pauselli, che ha sempre ricevuto critiche per il suo corpo. La ballerina ha commentato: “Non c’è nulla di più bello di un corpo che accoglie una vita. I tempi cambiano, ma purtroppo la cattiveria non passa mai di moda. Se voi vi siete coperte e avete avvertito disagio nel mostrare il vostro ventre, avete fatto bene, ma non criticate chi vive la gravidanza in modo diverso da voi. Siete madri e state criticando un’altra madre; non è un messaggio costruttivo. Vivete e lasciate vivere”.