Zhou Yaqin torna a casa in Cina con la medaglia e i suoi genitori la mettono subito a lavorare come cameriera

Zhou Yaqin torna al lavoro nel ristorante di famiglia dopo la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi, dimostrando umiltà e dedizione al lavoro.





Dopo la straordinaria medaglia d’argento conquistata nella trave alle recenti Olimpiadi di Parigi, la giovane ginnasta cinese Zhou Yaqin, di soli 18 anni, è rapidamente tornata al lavoro nel ristorante della sua famiglia. Nonostante la notorietà appena guadagnata, i suoi genitori l’hanno subito messa a servire ai tavoli del loro locale, un chiaro segno rinvigorente delle loro radici e dei valori familiari.

Zhou Yaqin ha fatto il suo debutto così ben accolto alle Olimpiadi, salendo sul podio tra le talentuose italiane Alice D’Amato e Manila Esposito. La sua giornata è stata memorabile, non solo per la medaglia, ma anche per la sua celebrazione spontanea mentre mordicchiava la medaglia, un gesto che l’ha trasformata in una beniamina dei social media. La sua popolarità è ulteriormente esplosa grazie a un video virale che la ritrae a lavoro, subito dopo il suo rientro in Cina.

Già prima di ricevere l’argento a Parigi, Zhou Yaqin aveva dimostrato il suo valore vincendo un’altra medaglia d’argento ai Mondiali di Anversa dello scorso anno nella sua disciplina preferita. Con una carriera che è iniziata a soli 3 anni, ha partecipato ai campionati nazionali cinesi già a 14 anni, dimostrando un talento precoce e una determinazione impressionante. Nonostante i tanti successi, Zhou rimane con i piedi per terra, alimentata dall’umiltà inculcatale dai suoi genitori, che gestiscono il ristorante a Hengyang, la sua città natale.

Una volta tornata nel suo paese, Zhou Yaqin è stata accolta come un’eroina, apparendo immediatamente in TV per rievocare il suo gesto iconico sul podio. Ha spiegato che mordere la medaglia era solo un modo per imitare le sue colleghe italiane, chiarendo che non è stata un’azione seria ma piuttosto un momento di gioia.

La giovane ginnasta ha saputo conquistare il cuore di molti con la sua spontaneità e il suo carisma. Tuttavia, la sua famiglia ha rapidamente riportato l’attenzione sulle priorità pratiche. In un momento in cui la sua fama stava raggiungendo vette altissime, il ristorante ha bisogno di aiuto, e Zhou non si è tirata indietro.

Così, è diventato virale il video di Zhou Yaqin che presta servizio ai clienti nel ristorante dei genitori indossando la divisa da ginnasta. Pur essendo una medagliata olimpica, ha dimostrato che nessun lavoro è troppo umile per una persona che rispetta le proprie origini. Le immagini di Zhou alle prese con le ordinazioni hanno suscitato nei social un flusso di affetto e ammirazione, con commenti che lodano la sua etica del lavoro: “La dedizione e l’umiltà sono le sue forze”. La ginnasta ha così rafforzato ulteriormente la sua immagine pubblica, unendo il successo sportivo a un profondo rispetto per le proprie radici e per il lavoro della sua famiglia.