10 azioni silenziose che possono ferire la fiducia in se stessa di tua moglie

Cos’è l’autostima

In primo luogo, è un malinteso comune che l’autostima e la fiducia in se stessi siano la stessa cosa e possano essere usate in modo intercambiabile. Sebbene abbiano significati simili, non sono esattamente la stessa cosa. Ad esempio, l’autostima si riferisce a come si vede la propria autostima e l’idea è “relativamente stabile e coerente”, secondo la definizione di Morris Rosenberg. In sostanza, la definizione di autostima di Roseberg si riferisce al modo costante e coerente in cui ci si vede.





Cos’è la fiducia in se stessi

Nel frattempo, PositivePsychology spiega che la fiducia in se stessi è il “termine più usato per questi concetti correlati al di fuori della ricerca psicologica” e “credere in se stessi”. Quando sei sicuro della tua capacità di prendere decisioni, sei più felice e più fiducioso anche negli altri. In quanto tale, le azioni del nostro coniuge possono influenzare in modo significativo il modo in cui ci vediamo. Ecco alcuni esempi di “azioni silenziose” che possono ferire tua moglie o il tuo partner e alcuni modi utili per combattere il danno.

1. Non offri lodi

La vita è piena di ostacoli e compiti infiniti, che possono diventare opprimenti. Un modo sicuro per ostacolare la fiducia in se stessi di tua moglie o del tuo partner è ignorare le molte cose che ami di loro. Ad esempio, sono tornati a casa da una lunga giornata di lavoro e hanno comunque preparato una cena deliziosa, ma non dici nulla su quanto ti è piaciuto o apprezzato il pasto. Forse ammiri quanto siano organizzati e bravi nel multitasking. Forse, non riesci a toglierle gli occhi di dosso mentre si veste per il lavoro. Non importa cosa sia, grande o piccolo, trasmettere il tuo amore, attrazione e apprezzamento aiuterà ad aumentare la fiducia in se stessi del tuo partner.

2. Non mostri la loro foto

Che sia nel tuo portafoglio, sulla tua scrivania o in uno screensaver, mostrare la foto di tua moglie è un modo sottile e dolce per aumentare la sua autostima perché saprà che sei orgoglioso di mostrarla al mondo.

3. Dai un’occhiata ad altre persone

È interessante notare che molte persone sono divise quando si tratta della loro definizione di tradimento. Alcuni ritengono che l’infedeltà si verifichi nel momento in cui qualcuno flirta o guarda con ammirazione un’altra persona, mentre altri credono che una connessione emotiva o una relazione fisica definisca il tradimento. Indipendentemente da ciò, la fiducia in se stessi è spesso vacillante per qualcuno il cui partner è costantemente interessato agli altri. Pertanto, inondarla di amore, lodi e affetto in modo che sappia che non ha nulla di cui preoccuparsi è un modo semplice per combattere qualsiasi preoccupazione di causare danni alla fiducia in se stessa di tua moglie.

4. La mancanza di coccole può causare una bassa fiducia in se stessi

Crosswalk.com spiega che un altro modo per abbassare la fiducia in se stessi di tua moglie o del tuo partner è astenersi dal contatto fisico. L’intimità si presenta in molte forme, tra cui le coccole, gli abbracci e le chiacchiere. Senza questi, tua moglie o il tuo partner si chiederanno se apprezzi la loro presenza. Fortunatamente, un modo semplice per combattere questo problema è fornire affetto. Preferibilmente, abbracci e coccole, ma se non sei una persona particolarmente affettuosa, i regali o le parole di affermazione possono aiutare ad aumentare la fiducia in se stessi del tuo partner.

5. Non reagisci quando sono coinvolti gli altri

Un altro modo per far sì che il tuo partner o tua moglie abbiano una bassa fiducia in se stessi è quello di sembrare d’accordo con le altre persone che si rivolgono a loro. Anche se non è consigliabile perdere completamente la testa, sentire una certa risposta ed esprimerla delicatamente farà capire a tua moglie o al tuo partner che sono desiderati da te.

6. Non si trascorre del tempo di qualità insieme

Rafforzare il legame è facile quando le coppie trascorrono del tempo di qualità insieme, ridendo e condividendo cose che portano loro gioia e pace. Al contrario, la fiducia in se stessi si indebolisce quando raramente si trova il tempo per l’altra persona perché inizia a chiedersi dove si colloca nella tua lista di priorità.

Fortunatamente, combattere questa preoccupazione è facile. Semplicemente, dedica del tempo ogni settimana a connetterti, anche se è semplice come un appuntamento improvvisato per un caffè.

7. Incredibilmente, la pigrizia può causare una bassa fiducia in se stessi

Anche se potrebbe sembrare strano che tua moglie possa prendere sul personale la mancanza di motivazione, la pigrizia è un altro modo in cui potresti far sì che tua moglie o il tuo partner abbiano una bassa fiducia in se stessi, secondo Bustle. Il sito spiega che, sia che si tratti di contribuire alle faccende domestiche o semplicemente di essere più attenti, non presentarsi a tua moglie alla fine invierà il messaggio che i loro bisogni non sono significativi.

8. La vergogna pubblica causa una bassa fiducia in se stessi

Anche se di tanto in tanto fare battute sulle abitudini dell’altra persona è accettabile, non è mai una buona idea svergognarla pubblicamente o prenderla in giro in presenza di altri. In questo modo tua moglie o il tuo coniuge possono sentirsi indeboliti, attaccati o gettati sotto l’autobus e imbarazzati. In ogni caso, probabilmente la ferirai, se non la tua relazione.

9. Mettere in discussione le scelte causa una bassa fiducia in se stessi

Mostrare preoccupazione per il benessere del tuo partner è normale, ma c’è una linea tra l’essere riflessivi e semplicemente non avere fiducia nel giudizio del tuo partner. Pertanto, mettere in discussione le loro scelte quotidiane come abiti o pasti può abbassare l’autostima e portare a sentimenti di risentimento.

10. Mina le loro decisioni

Allo stesso modo, se segui la strada opposta, dopo che tua moglie ha espresso la sua opinione, probabilmente avrà meno fiducia in se stessa. Puoi affrontare questo problema ascoltando i suoi sentimenti in merito, tenendone conto e lavorando insieme per trovare una soluzione o una via di mezzo per entrambe le parti.

Combattere i comportamenti dannosi

Mentre ci sono molti altri comportamenti che influenzano il modo in cui i nostri partner vedono se stessi, alcuni non elencati, ci sono alcuni semplici modi per aumentare la fiducia in se stessi di tua moglie e alcuni strumenti utili per aiutare tutti a sentirsi più sicuri e a proprio agio con se stessi e nelle loro relazioni. Ecco alcuni esempi:

Soprattutto: comunicate e trattatevi l’un l’altro con rispetto e compassione reciproci.

Ricordate che siete una squadra e dovreste incoraggiarvi e sostenervi a vicenda, piuttosto che competere o abbattervi a vicenda.

Quindi, trattala come speri di essere trattato, con gentilezza, lealtà e gioia, in modo che abbia sempre fiducia in se stessa e si senta sicura nella tua relazione e connessione reciproca.

Infine, datele gli strumenti per aiutare se stessa

Incoraggiare l’amore per se stessi

In quasi tutti i casi, una persona raramente si propone di ferire qualcuno che ama. Pertanto, la maggior parte dei mariti spera sempre e solo di aiutare le proprie mogli a sentirsi amate e supportate, quindi è scoraggiante quando tua moglie, il tuo partner o il tuo coniuge non sono in grado di vedersi magnificamente come li vedi tu. Inoltre, potrebbero avere problemi di fiducia in se stessi e potrebbero avere poco o nulla a che fare con te. Ad esempio, stanno guarendo da traumi infantili o da cose accadute più tardi nella vita. Anche se il tuo sostegno e incoraggiamento possono aiutare, ecco alcune pratiche che può provare da sola che hanno dimostrato di aumentare la fiducia in se stessa e, in alcuni casi, la stima.

Costruttori di fiducia in se stessi facili da fare

Stai in piedi o siediti un po’ più alto e dritto.

Prova pratiche di consapevolezza come respirare o concentrarti su tutte le sensazioni del tuo corpo.

Mangia in modo sano, fai esercizio fisico e dormi regolarmente.

Cerca di riformulare il tuo stress in modo da sentirti entusiasta di affrontare la giornata, piuttosto che angosciato. Ad esempio, piuttosto che sentirti ansioso di presentare il tuo PowerPoint durante una riunione, concentrati su tutte le competenze che puoi mostrare e su ciò che tu, il tuo duro lavoro, il tuo tempo e la tua dedizione hai creato!

Prenditi qualche minuto ogni giorno per rilassare la mente e il corpo e concentrarti sull’aver migliorato la fiducia in te stesso, vedere e sentire te stesso apprezzando tutto ciò che c’è da amare di te. Infine, sii gentile con te stesso e con gli altri.

Essere gentili può migliorare la fiducia in se stessi

Molte insicurezze e dubbi derivano da traumi infantili e peggiorano con le diverse esperienze nel corso della vita. Pertanto, potrebbe essere necessario un po’ di tempo per provare fiducia in se stessi, ma ci sono alcune cose da ricordare: nessuno è perfetto e nessuno ha capito tutto. Perdona te stesso e gli altri per gli errori, impara da essi e vai avanti sentendoti più forte e in pace!