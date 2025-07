20enne denuncia violenza in nave tra Barcellona e Livorno: indagini avviate dopo lo sbarco

Una giovane turista statunitense ha denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale mentre si trovava a bordo della nave da crociera Norwegian Breakaway, impegnata in un tour nel Mar Mediterraneo. L’episodio sarebbe avvenuto durante la tratta che collega il porto di Barcellona, in Spagna, al porto di Livorno, in Toscana. La ragazza ha deciso di rendere pubblico l’accaduto una volta giunta nel porto italiano, dando così avvio alle indagini delle autorità competenti.





La vicenda è emersa nella mattinata di martedì 14 luglio, quando la nave ha attraccato a Livorno. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Tirreno, la ventenne avrebbe già segnalato l’accaduto agli addetti della nave durante la navigazione, spingendo il personale a informare le autorità italiane appena giunti in porto. La denuncia ha attivato immediatamente il protocollo del Codice Rosa, una procedura speciale riservata alle vittime di violenza.

La Norwegian Breakaway, nave sotto bandiera delle Bahamas e gestita dalla compagnia statunitense Norwegian Cruise Line, trasportava numerosi cittadini americani, tra cui la giovane turista. Una volta a terra, la ragazza è stata presa in carico dalle autorità italiane e trasferita in ospedale per ricevere assistenza medica e psicologica. Gli specialisti hanno effettuato gli accertamenti necessari per confermare la denuncia e fornire supporto alla vittima.

La Polizia Marittima di Livorno ha ascoltato il racconto della ventenne, che ha ribadito quanto accaduto durante la navigazione. Gli agenti stanno ora esaminando ogni dettaglio per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabili. Vista la delicatezza del caso, gli investigatori mantengono il massimo riserbo sulle indagini in corso.

Nel frattempo, gli inquirenti hanno condotto un sopralluogo a bordo della Norwegian Breakaway, attualmente ferma nel porto toscano. L’obiettivo è raccogliere prove e testimonianze che possano contribuire alle indagini. Gli agenti stanno inoltre valutando le registrazioni video e altre informazioni disponibili sulla nave per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Il Codice Rosa, attivato per la giovane turista, rappresenta una misura importante nelle situazioni di emergenza legate alla violenza. Questa procedura garantisce un intervento tempestivo e mirato, coinvolgendo medici, psicologi e forze dell’ordine per fornire un supporto completo alla vittima.

La vicenda ha sollevato nuovamente l’attenzione sui rischi legati ai viaggi in crociera, spesso percepiti come sicuri e rilassanti. Nonostante le precauzioni adottate dalle compagnie di navigazione, episodi come questo evidenziano la necessità di intensificare le misure di sicurezza a bordo e sensibilizzare i passeggeri sull’importanza di segnalare qualsiasi comportamento sospetto.

Gli investigatori italiani stanno lavorando in collaborazione con la compagnia Norwegian Cruise Line per ottenere informazioni utili sulle persone presenti a bordo e sull’organizzazione della nave durante il tragitto. Al momento non sono stati forniti dettagli sull’identità del presunto aggressore o su eventuali testimoni dell’accaduto.

La nave da crociera Norwegian Breakaway è una delle più grandi della flotta Norwegian Cruise Line e può ospitare migliaia di passeggeri. La sicurezza a bordo è generalmente garantita da un team dedicato e da sistemi di sorveglianza avanzati. Tuttavia, episodi come quello denunciato dalla giovane americana mettono in discussione l’efficacia delle misure adottate.

Le autorità italiane continueranno a monitorare il caso nei prossimi giorni, mentre la nave rimane ferma nel porto di Livorno per consentire ulteriori accertamenti. La ragazza riceverà tutto il supporto necessario per affrontare le conseguenze dell’accaduto e partecipare alle indagini.