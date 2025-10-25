4 segni zodiacali che si innamoreranno profondamente questo autunno





CANCRO

Il Cancro sta per incontrare qualcuno che finalmente rispecchia la sua maturità emotiva. Non importa quanto paziente possa essere, finisce sempre per assumere il ruolo di terapeuta nelle sue relazioni, e questa non è una dinamica che coltiva vere partnership. Ma questo autunno, il Cancro avrà una sorpresa. Qualcuno che ha lavorato duro, che ha imparato a conoscersi abbastanza bene da comunicare chiaramente i propri pensieri, sentimenti ed esperienze personali a un partner. È un’esperienza davvero positiva per il Cancro vedere che può essere trattato come ha trattato gli altri per anni. Non ha bisogno di insegnare nulla a questa persona o di darle due o tre possibilità prima che ci riesca. Le cose funzionano fin dall’inizio.





SCORPIONE

Lo Scorpione sta per incontrare qualcuno che per lui è un vero enigma. Di solito pensa di poter incastrare chiunque al primo sguardo, capendo cosa lo fa scattare e come farlo sentire speciale, come sedurlo e affascinarlo. Ma questa persona mantiene la bocca cucita, almeno all’inizio, e in qualche modo riesce a ottenere da te più di quanto tu possa ottenere da lei. Ti mette in agitazione, ti rende nervoso, ti tiene sveglio fino a tardi la notte chiedendoti se ha rivisto o meno l’interazione che avete avuto quel giorno. Per una volta qualcuno ti destabilizza, e quando le cose si saranno calmate abbastanza da farti capire che le scintille stanno scoccando, sarà troppo tardi per scappare. Per tua fortuna, a quel punto, non vorrai nemmeno farlo.

VERGINE

Vergine, Vergine, Vergine. Stai per innamorarti dell’ultima persona su cui avresti dovuto posare gli occhi. Qualcuno che è impegnato, o proibito, o semplicemente l’esatto opposto di te in ogni modo. Saprai in quanti guai ti sei cacciato, ma non ci sarà assolutamente nulla che tu possa fare per uscirne. Ti sveglierai di notte in un bagno di sudore caldo, pietrificato dai sogni espliciti che fai su questa persona. Come potrai mai affrontarla di persona senza che in qualche modo si manifesti sul tuo viso? Per quanto tu sia intelligente, ti ci vuole un tempo assurdamente lungo per capire che una chimica così intensa non può esistere se non è ricambiata.

PESCI

L’amore ti colpisce come una tonnellata di mattoni questo mese, Pesci, quando ti rendi conto che qualcuno che hai sempre visto in modo platonico è in qualche modo diventato molto più importante per te quasi da un giorno all’altro. Resisterai a questi sentimenti il ​​più a lungo possibile, perché la paura di perdere una relazione così preziosa nella ricerca di qualcosa di più sarà paralizzante. Ma non si sa mai cosa potrebbe succedere. Se smetti di cercare di impedire una rottura prima ancora del primo bacio, forse potresti semplicemente vedere dove ti portano le cose? Forse questa combustione lenta non distruggerà un’intera foresta se non la estirperai. Forse è solo il tipo di calore accogliente che ti godi a casa con un libro e una tazza di tè. Forse è sicuro, dopotutto.



