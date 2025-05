7 Frutti che, una volta cotti a vapore, diventano potenti rimedi naturali

La frutta è una fonte preziosa di vitamine e nutrienti, soprattutto se consumata cruda. Tuttavia, la cottura a vapore di alcuni frutti può trasformarli in veri e propri rimedi naturali, utili per sostenere la salute di cuore, polmoni, fegato e reni. Nei mesi più freddi, i piatti caldi a base di frutta al vapore non solo confortano, ma aiutano anche a rafforzare il sistema immunitario. Ecco sette frutti che puoi facilmente preparare a casa per unire gusto e benessere:





1. Arancia al vapore con sale: calma la tosse, fluidifica il catarro e favorisce la digestione

La buccia d’arancia contiene composti antinfiammatori simili all’indometacina, un farmaco utilizzato per ridurre febbre e infiammazione. Studi dimostrano che la buccia d’arancia cotta può aiutare a trattare l’asma e a sciogliere il muco. Il beta-criptoxantina presente nella buccia può anche contribuire a prevenire il cancro ai polmoni. Le arance al vapore sono particolarmente indicate per i bambini con tosse cronica e non hanno effetti collaterali.

Preparazione: Lava l’arancia, immergila in acqua salata per 20 minuti, poi taglia la parte superiore. Cospargi un po’ di sale sulla polpa, richiudi l’arancia, mettila in una ciotola e cuoci a vapore per 15 minuti prima di servire.

2. Banana al vapore: elimina il calore interno, lenisce lo stomaco, riscalda il corpo e calma la tosse

Le banane, dal sapore dolce e dalle proprietà rinfrescanti, aiutano ad alleviare il calore interno, a idratare l’intestino e a favorire la digestione. Sono particolarmente utili per le donne in gravidanza che soffrono di calore interno. Le banane al vapore con zucchero di roccia sono indicate per persone con costituzione debole e possono alleviare la tosse cronica.

Preparazione: Taglia la banana a rondelle e cuoci a vapore fino a renderla morbida. Puoi aggiungere zucchero di roccia o combinarla con altri frutti. Se usi i semi di banana, immergili in acqua per 15 minuti prima della cottura a vapore.

3. Pompelmo al vapore: elimina il calore, riduce il catarro, elimina l’umidità e previene i coaguli di sangue

Il pompelmo è ricco di proteine, acidi organici, vitamine e minerali come calcio e magnesio. Questi nutrienti favoriscono la digestione, regolano l’energia, eliminano il muco e idratano i polmoni. Il pompelmo accelera anche la guarigione delle ferite e combatte le infezioni. La buccia contiene esperidina e naringina, composti che fluidificano il sangue e riducono il rischio di coaguli.

Preparazione: Sbuccia e priva dei semi un pompelmo fresco, cuocilo a vapore con miele e gustalo. In alternativa, taglia la buccia a strisce, mescolala con zucchero e cuoci a vapore tre volte al giorno per aiutare a eliminare catarro e calore.

4. Pera al vapore con zucchero di roccia: calma la tosse, elimina il catarro e idrata i polmoni

Le pere sono note per le loro proprietà rinfrescanti e idratanti, efficaci nel ridurre tosse e catarro. La cottura a vapore con zucchero di roccia ne potenzia i benefici. Possono essere abbinate a erbe medicinali o miele per chi soffre di asma o disturbi respiratori cronici.

Preparazione: Lava una pera, togli il torsolo e taglia la parte superiore. Riempi la cavità con zucchero di roccia, richiudi e cuoci a vapore per 10 minuti. Consuma sia la pera che lo sciroppo. Nota: evita questo rimedio se la tosse è causata da freddo.

5. Datteri rossi al vapore: nutrono milza, stomaco, fegato e reni

I datteri rossi sono ricchi di proteine, vitamine (B, C, P), minerali e antiossidanti. La cottura a vapore li rende più digeribili e ideali per chi ha una digestione o una funzionalità degli organi debole. Cotti con le uova, nutrono i reni e aumentano la vitalità.

Preparazione: Metti in ammollo 5 datteri rossi, sbatti 2 uova con un pizzico di sale, aggiungi i datteri e cuoci a vapore in acqua fredda. Per l’uso quotidiano, taglia i datteri a pezzetti, cuocili a vapore con acqua e lascia bollire per 20 minuti.

6. Mela al vapore: tratta la diarrea, depura e nutre lo stomaco

Le mele contengono pectina, che ammorbidisce i residui e favorisce il transito intestinale. La cottura delle mele aiuta ad assorbire tossine e batteri, rendendole efficaci nel trattamento della diarrea. Forniscono inoltre fibre utili alla digestione.

Preparazione: Lava una mela (lascia la buccia), tagliala a pezzetti, mettila in una ciotola e cuoci a vapore per circa 5 minuti.

7. Biancospino al vapore: stimola l’appetito e favorisce la digestione

Il biancospino è ricco di acidi organici e glicolici che migliorano l’appetito, rafforzano il sistema digerente, riducono il gonfiore e facilitano la digestione. Consumare biancospino crudo può irritare l’intestino, quindi è meglio cuocerlo a vapore con zucchero di roccia. È utile anche per alleviare la stitichezza cronica.

Preparazione: Sbuccia il biancospino, mettilo in una ciotola con zucchero di roccia e cuoci a vapore per 15 minuti. Utilizza una volta al giorno.

Cuocere la frutta a vapore è un modo semplice per ottenere rimedi naturali che fanno bene al corpo e soddisfano il palato. Integra questi frutti nella tua routine per promuovere la salute in modo naturale e gustoso.