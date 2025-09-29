​​


9 sintomi dello scompenso cardiaco che spesso vengono trascurati e perché è fondamentale riconoscerli per tempo

Emanuela B.
29/09/2025
Non tutte le patologie cardiache presentano segnali evidenti. Alcuni sintomi non si manifestano nemmeno a livello del torace, rendendo più difficile comprenderne la gravità. Ciò è particolarmente vero per chi ha più di 60 anni, per le persone in sovrappeso o con malattie come diabete, colesterolo alto o ipertensione. Di seguito sono elencati i campanelli d’allarme a cui prestare attenzione per intervenire precocemente.



  1. Dolore o fastidio al petto
    Il dolore toracico è il sintomo più comune dei problemi cardiaci. In caso di arteria ostruita o infarto, si può avvertire dolore, pressione o senso di oppressione. La sensazione dura alcuni minuti e può presentarsi sia a riposo sia durante uno sforzo fisico. Se il disturbo non passa in pochi minuti o tende a peggiorare, è necessario rivolgersi subito a un medico. È importante sapere che alcuni infarti possono avvenire senza dolore al petto, soprattutto nelle donne e nei pazienti diabetici.

  2. Nausea, indigestione, bruciore di stomaco o dolore addominale
    Questi disturbi sono segnalati più spesso dalle donne. Possono sembrare problemi gastrointestinali, ma talvolta compaiono anche durante un infarto. Se si presentano in associazione ad altri sintomi, è consigliata una valutazione medica tempestiva.

  3. Capogiri o sensazione di svenimento
    Disidratazione, alimentazione scorretta o alzarsi troppo in fretta possono causare giramenti di testa. Tuttavia, se la sensazione compare improvvisamente insieme a dolore toracico o difficoltà respiratorie, è opportuno rivolgersi immediatamente a un medico.

  4. Affaticamento insolito
    Se attività quotidiane come salire le scale o portare la spesa provocano stanchezza improvvisa o fiato corto, può trattarsi di un segnale di scompenso cardiaco. Questo sintomo è frequente soprattutto nelle donne.

  5. Russamento
    Un russamento leggero è normale, ma se diventa intenso e accompagnato da pause respiratorie simili a soffocamento, potrebbe trattarsi di apnea notturna. Questa condizione comporta interruzioni ripetute del respiro durante il sonno, aumentando il carico di lavoro del cuore. In questi casi è utile eseguire una polisonnografia e, se confermata la diagnosi, iniziare un trattamento mirato, ad esempio con CPAP.

  6. Tosse persistente
    Di solito la tosse non è collegata a problemi cardiaci. Ma nei pazienti con fattori di rischio o cardiopatie già diagnosticate, una tosse cronica con muco bianco o rosato può essere un segno di scompenso. Ciò accade quando il cuore non riesce a pompare adeguatamente, causando un reflusso di sangue nei polmoni.

  7. Gonfiore a gambe, caviglie o piedi
    Un cuore che non pompa efficacemente può favorire la ritenzione di liquidi. Il sangue tende a ristagnare nelle vene, provocando edemi agli arti inferiori. Anche i reni, meno efficienti, trattengono acqua e sodio, aggravando il problema.

  8. Battito rapido o irregolare
    Un cuore che fatica a pompare può accelerare o battere in modo irregolare. Le palpitazioni sono un campanello d’allarme da non sottovalutare.

  9. Confusione o difficoltà di concentrazione
    Problemi di memoria o disorientamento possono derivare da alterazioni nei livelli di sostanze presenti nel sangue, come il sodio.

Perché è importante monitorare i sintomi
Per chi soffre già di scompenso cardiaco è essenziale controllare attentamente i segnali e riferire ogni cambiamento al proprio medico. La prevenzione e lo screening cardiovascolare permettono di individuare i problemi in fase iniziale e di iniziare subito le cure.

Oggi sono disponibili pacchetti di prevenzione e screening cardiologico presso strutture specializzate come il Vinmec International General Hospital, che consentono di proteggere la salute del cuore e quella dei propri familiari.



