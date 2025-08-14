“A 12 anni capisci cosa è bene e cosa è male”: parla il figlio della donna uccisa da un’auto con 4 bambini alla guida





Una tragedia ha scosso la città di Milano, dove una donna di 71 anni, Cecilia De Astis, è stata investita mortalmente da un’auto rubata condotta da quattro giovanissimi. L’incidente è avvenuto in via Saponaro, e a bordo del veicolo si trovavano ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 13 anni. A guidare il mezzo era il tredicenne, che avrebbe perso il controllo del veicolo finendo in un’area verde e travolgendo la donna. Dopo l’incidente, i giovani sono fuggiti, ma sono stati rintracciati dalle forze dell’ordine alcune ore più tardi.





Secondo quanto emerso dalle indagini, i quattro ragazzi si sarebbero impossessati dell’auto rubata prima di mettersi alla guida. Il tredicenne ha dichiarato che i freni del veicolo non funzionavano correttamente, motivo per cui avrebbe perso il controllo. La fuga è stata motivata dalla paura, come ha spiegato la ragazzina presente nel gruppo. Dopo l’incidente, i giovani si sono recati al centro commerciale Fiordaliso, dove sono stati individuati dagli agenti. Essendo tutti sotto i 14 anni, non sono imputabili penalmente e sono stati riportati alle loro famiglie dopo gli accertamenti.

La situazione delle famiglie dei ragazzi ha però complicato ulteriormente il quadro. Le famiglie si erano allontanate dal campo in cui vivevano senza fornire informazioni alle autorità, portando alla decisione di trasferire tre dei quattro ragazzi in comunità. Al momento, uno dei giovani risulta irreperibile.

Il figlio della vittima, Gaetano Di Terlizzi, ha espresso il suo dolore e la sua indignazione per quanto accaduto. In una dichiarazione rilasciata a Fanpage.it, ha affermato: “A 12 anni un minimo di coscienza la devi avere. Devi sapere cosa è giusto e sbagliato, cosa è male e cosa è bene. Poi io posso capire che sono bambini, va bene, però dietro ai bambini c’è sempre… la famiglia.”

La legge italiana stabilisce che i minori di 14 anni non possono essere perseguiti penalmente. Il giudice Valerio De Gioia, intervistato sulla vicenda, ha confermato che i ragazzi coinvolti non affronteranno un processo penale. Tuttavia, il trasferimento in comunità rappresenta un provvedimento volto a garantire un controllo più adeguato sulla loro situazione.

I funerali di Cecilia De Astis si terranno oggi, giovedì 14 agosto, nella Chiesa di San Barnaba al Gratosoglio. La comunità si riunirà per rendere omaggio alla donna vittima di questo tragico episodio. Su questo punto, il figlio ha aggiunto: “Forse anche la legge trova qualcosa, ma il divino sistema tutto.”

L’incidente ha sollevato interrogativi sulla responsabilità dei minori e sul ruolo delle famiglie nell’educazione dei giovani. La vicenda evidenzia anche le difficoltà legate alla gestione di situazioni familiari precarie e alla prevenzione di comportamenti rischiosi da parte dei più giovani. Le autorità continuano a indagare per chiarire tutti gli aspetti dell’accaduto e individuare il quarto ragazzo ancora ricercato.



