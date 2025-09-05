A 47 anni Caterina Murino annuncia la nascita del piccolo Demetrio Tancredi: “Pazza di gioia”





Caterina Murino mamma a 47 anni: è nato Demetrio Tancredi, e lei lo dice così, senza tanti giri di parole: “Siamo pazzi di gioia per le future notti insonni”. Che poi, chi è che dorme davvero quando arriva un neonato? Comunque, Murino – per chi fosse rimasto senza Wi-Fi negli ultimi anni – è un’attrice, classe ’77, e adesso si gode questo momento con il compagno Édouard Rigaud. Stanno insieme dal 2016, ma niente gossip alla luce del sole: loro sono di quelli che la privacy prima di tutto.





A luglio aveva finalmente parlato della gravidanza, dopo averci messo il cuore e pure qualche lacrima: due aborti spontanei alle spalle e un percorso di fecondazione in vitro. Insomma, niente fiaba patinata, ma tanta realtà.

L’annuncio? Su Instagram, ovvio. Ha postato una foto in bianco e nero – la sua mano che stringe quella di Demetrio Tancredi, roba da sciogliersi dentro – e ha spiegato che il piccolo è nato il 21 agosto, anche se la notizia l’ha voluta tenere per sé per un po’. E la didascalia è già storia: “Mamma e papà stanno bene e sono pazzi di gioia per le future notti insonni”. Cioè, prende già con ironia la maratona notturna che l’aspetta.

Tornando a luglio, Caterina aveva raccontato a Gala che, a 47 anni, fare tutto “come la natura comanda” non era proprio fattibile. Quindi, ha chiesto una mano alla scienza. E chi può biasimarla? Non sempre si può decidere quando è il momento giusto per diventare mamma, dice lei. Ora si sente pronta a buttarsi in questa nuova avventura, felice come non mai. E chi glielo toglie il sorriso, adesso?



