A La Volta Buona, ospite spazientita con Caterina Balivo: “Vi aspetto da due ore e poi mi vietate un argomento





Nella puntata del 3 dicembre del programma La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo, si è verificato un momento di tensione quando l’ospite, Nonna Silvi, ha manifestato il suo disappunto per il ritardo del collegamento. La famosa creator di 84 anni, recentemente premiata con il TikTok Awards come creator dell’anno, era in diretta per discutere della dieta delle feste e per condividere la sua ricetta della lasagna al ragù.





La conversazione, però, non è iniziata nel migliore dei modi. Nonna Silvi, visibilmente spazientita, ha esordito con una domanda diretta a Balivo: “Mi fa parlare?”. La conduttrice aveva invitato la nonna a spiegare come preparare al meglio la lasagna, ma l’ospite ha colto l’occasione per lanciare una frecciatina al programma riguardo al ritardo. “Oggi la lasagna l’ho fatta un po’ in fretta grazie a voi, ma potevo anche fare con calma, tanto siete arrivati a quest’ora”, ha commentato con ironia.

La risposta di Caterina Balivo è stata sorpresa: “Grazie a noi l’ha fatta male vuole dire?”. Nonna Silvi ha proseguito, rivelando che stava per mangiare la lasagna fredda dopo aver atteso a lungo: “No, mi tocca mangiarla ghiacciata, è mezz’ora che sono qui ad aspettare”. Questo scambio ha messo in evidenza la frustrazione dell’ospite, che si aspettava un collegamento più fluido.

Inoltre, Nonna Silvi ha espresso delusione per il tema della sua partecipazione. Nonostante il suo recente successo, la chiamata era per un tutorial sulla lasagna, piuttosto che per celebrare il suo premio. “Per questa volta è andata. Non credevo che mi avreste chiamato per le lasagne, perché tutti mi chiamano per un’altra cosa che voi mi dite di non dire e io non dico”, ha dichiarato, insinuando che le fosse stato chiesto di non menzionare il TikTok Awards.

Caterina Balivo ha prontamente smentito questa affermazione, chiarendo: “Così sembra che io la stia censurando, può dirlo a meno che non sia un marchio”. Ma Nonna Silvi ha ribadito la sua posizione, affermando: “Non lo voglio dire. Sono partita arrabbiata per questo collegamento. Il mio premio è il TikTok Award, ho dovuto metterlo via, non ve l’ho fatto nemmeno vedere”. La frustrazione dell’ospite era palpabile, culminando con la sua affermazione finale: “È due ore che sono qui ad aspettarvi”.

Questo episodio ha suscitato un acceso dibattito tra i telespettatori, alcuni dei quali hanno sostenuto Nonna Silvi per la sua sincerità e altri hanno difeso Caterina Balivo per la gestione della trasmissione. La situazione ha evidenziato le difficoltà che possono sorgere durante le dirette televisive, dove imprevisti e ritardi possono influenzare l’andamento del programma.



