A Temptation Island 2025, il fidanzato di Sonia B., Simone, tradisce con un bacio una tentatrice diversa da Eva Giusti, provocando una reazione emotiva della compagna.

Nel doppio appuntamento settimanale di Temptation Island 2025, in onda su Canale5 mercoledì 23 e giovedì 24 luglio, si preannuncia un evento che segnerà profondamente il percorso di una delle coppie protagoniste. Il fidanzato di Sonia B., Simone, sarà al centro dell’attenzione per un tradimento che potrebbe compromettere definitivamente la relazione con la sua compagna. Secondo le anticipazioni, Simone si lascerà andare a un bacio con una tentatrice, ma non con Eva Giusti, la single con cui aveva inizialmente instaurato un legame.





La notizia è stata riportata da Dagospia, che ha definito l’episodio come un vero e proprio tradimento. Le immagini del bacio saranno mostrate a Sonia B., che reagirà in modo emotivo e intenso, arrivando a dichiarare: “Mi vergogno di averlo avuto accanto come uomo”. La giovane, già provata da rivelazioni precedenti sul passato del suo compagno, sarà visibilmente sconvolta e in lacrime. Resta ancora incerto se Sonia B. deciderà di richiedere un falò di confronto anticipato o se continuerà il suo percorso nel villaggio insieme alle altre fidanzate.

Le tensioni tra Simone e Sonia B. erano già emerse nelle puntate precedenti. Durante l’appuntamento del 10 luglio, Sonia B. aveva assistito a un video in cui il suo fidanzato confessava alla tentatrice Eva Giusti di aver ceduto alle tentazioni in passato. Nelle immagini, Simone aveva spiegato: “A volte commetti azioni perché ti senti di farle. Ho avuto tante fantasie nella mia vita, anche per il mio mestiere, a volte sono diventate anche realtà”. Queste parole avevano già messo in crisi Sonia B., che aveva espresso il suo dolore e i suoi dubbi sulla fedeltà del compagno: “Io ho sempre dubitato di lui, questa è la risposta definitiva. Sono pietrificata, vorrei gridare e spaccare tutto. Mi sono sempre divisa in mille pezzi per lui, cosa ho fatto di male per meritarmi questo?”.

Il percorso di Simone nel villaggio dei sentimenti sembra dunque segnato da scelte che stanno mettendo a rischio la sua relazione con Sonia B.. L’avvicinamento iniziale a Eva Giusti aveva già sollevato interrogativi, ma il bacio con una tentatrice diversa rappresenta un ulteriore passo verso una crisi che appare difficile da risolvere.

Intanto, il pubblico si interroga su chi sia la tentatrice che ha conquistato l’attenzione di Simone, distogliendolo da Eva Giusti e provocando una reazione così forte in Sonia B.. Le dinamiche del programma continuano a sorprendere i telespettatori, che attendono con curiosità di vedere come si evolveranno le relazioni tra i protagonisti.

La vicenda di Sonia B. e Simone non è l’unica ad aver attirato l’interesse degli spettatori. Anche la figura di Eva Giusti, single del programma, è stata al centro dell’attenzione per alcune dichiarazioni del suo ex compagno, che ha raccontato quanto sia stato difficile vederla partecipare al reality: “Tra noi finita da poco, è stato un colpo al cuore vederla in Tv”. Questo dettaglio aggiunge ulteriore complessità alle interazioni nel villaggio e ai rapporti tra i protagonisti.

Con il doppio appuntamento settimanale ormai alle porte, la tensione nel villaggio dei sentimenti è palpabile. Le scelte dei fidanzati e delle fidanzate continuano a mettere alla prova le loro relazioni, mentre le immagini delle interazioni con i single alimentano dubbi e insicurezze. Per Sonia B., il tradimento di Simone potrebbe rappresentare un punto di non ritorno, spingendola a prendere decisioni definitive sul futuro della loro relazione.