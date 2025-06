A Ventimiglia, il bar Arvio offre caffè gratuito ai pensionati in segno di rispetto. L’iniziativa, ideata dal gestore Viktor Mhillaj, punta a creare un momento di gentilezza

Un’iniziativa particolare sta attirando l’attenzione a Ventimiglia, in provincia di Imperia. Il bar Arvio, situato nel cuore della città ligure, ha deciso di offrire un gesto di gentilezza nei confronti dei pensionati: un caffè gratuito ogni giorno, dalle 10 alle 11. L’idea nasce dal desiderio di mostrare rispetto verso gli anziani, come spiegato dal gestore del locale, Viktor Mhillaj.





Il bar Arvio si trova all’incrocio tra via Roma e via Chiappori, una posizione centrale e facilmente accessibile. All’esterno del locale, una lavagnetta con scritte colorate informa i passanti dell’iniziativa. Nonostante il recente aumento dei prezzi del caffè in molte città italiane, questo bar ha scelto di andare controcorrente, regalando un momento di convivialità a chi ha raggiunto l’età della pensione.

Dietro al bancone del bar c’è Viktor Mhillaj, un uomo di 37 anni originario dell’Albania, che ha voluto trasformare un semplice gesto in un messaggio più profondo. «Offriamo il caffè gratis agli anziani per dare un segno di gentilezza. Quando avrò la loro età, spero di incontrare qualcuno che lo farà per me», ha dichiarato il gestore attraverso il profilo Facebook ufficiale del bar.

L’iniziativa non è stata pensata come un atto di beneficenza, ma piuttosto come un modo per mostrare rispetto e riconoscenza verso una generazione che ha contribuito alla società. «Non è beneficienza, ma rispetto», si legge chiaramente tra le righe del messaggio condiviso sui social.

Oltre al caffè gratuito per i pensionati, il bar Arvio si distingue anche per la sua offerta gastronomica. Viktor Mhillaj, infatti, ha deciso di portare in Italia alcune delle specialità culinarie tipiche della sua terra d’origine, i Balcani. Tra le proposte presenti nel menù spiccano dolci come il Bakllava e il Trileçe, due prelibatezze albanesi che stanno conquistando il palato dei clienti più curiosi.

Il gesto del bar Arvio non è passato inosservato in una città come Ventimiglia, dove il caffè rappresenta un momento irrinunciabile per molte persone. L’appuntamento quotidiano al bar è infatti una tradizione radicata nella cultura italiana, e questa iniziativa contribuisce a mantenerla viva anche per chi potrebbe trovarsi in difficoltà economiche.

Mentre molte attività commerciali aumentano i prezzi per far fronte alle difficoltà economiche degli ultimi anni, il bar Arvio dimostra che è possibile fare la differenza con piccoli gesti. La scelta di offrire il caffè ai pensionati rappresenta un esempio di come la solidarietà possa esprimersi anche nelle azioni quotidiane.

La città ligure non è nuova a iniziative legate al mondo del caffè. In tutta Italia, infatti, si registrano differenze significative nei prezzi di questa bevanda tanto amata, e alcune città sono diventate famose per il loro rapporto speciale con l’espresso. Tuttavia, il caso del bar Arvio si distingue per la sua originalità e per il messaggio positivo che vuole trasmettere.