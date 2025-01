Abbiamo adottato una bambina di 4 anni. Un mese dopo, venne da me e mi disse: “Mamma, non fidarti di papà”

Abbiamo adottato una bambina di 4 anni e, un mese dopo, mi ha avvertito: “Mamma, non fidarti di papà”.





Dopo aver cercato di concepire per molto tempo e aver fallito più volte, l’adozione è stata la nostra ultima scelta per diventare genitori. Così, dopo una serie di colloqui con numerose agenzie di adozione, abbiamo adottato la bambina più bella che ci fosse, Jennifer.

Questa bellezza di 4 anni ha reso il nostro mondo molto migliore. Ha aggiunto gioia alla nostra vita quotidiana e ha riempito quel vuoto nei nostri cuori che avevamo avuto per tanti anni.

La nostra famiglia sembrava perfetta. Ogni giorno era una nuova avventura; ogni momento era un nuovo ricordo che Richard ed io sapevamo che avremmo custodito per sempre.

Un giorno, Richard ha proposto di andare a prendere un gelato insieme. Jennifer sembrava entusiasta, ma sembrava anche aspettare che fossi io ad approvare prima di acconsentire. Richard ha cercato di farla sentire il più a suo agio possibile, chiedendole quale gusto volesse e concedendole qualsiasi cosa desiderasse.

Tuttavia, Jennifer si comportava in modo strano. Mi stringeva la mano in continuazione, e io credevo che stesse ancora cercando di abituarsi a noi, specialmente a Richard.

Quella notte, mentre la mettevo a letto, questa dolce bambina che avevamo adottato mi disse qualcosa che mi lasciò completamente perplessa. “Mamma,” sussurrò, “Non fidarti di papà.”

Era seria e preoccupata quando mi fece quell’avvertimento.

Tuttavia, sapendo quanto Richard cercasse di essere un buon padre, decisi di non prestare troppa attenzione, anche se trovavo difficile ignorare completamente le parole di Jennifer.

Passarono un paio di giorni, e io continuavo a pensare a quello che mi aveva detto la mia bambina. Mentre preparavo la cena, sentii Richard entrare in casa. Non era mia intenzione origliare, ma la curiosità ebbe il sopravvento e mi fermai per sentire la conversazione di Richard. “Assicurati che Maria non lo scopra,” disse. “Ma devo stare più attento con Jennifer o potrebbe rovinare il mio piano.”

“Oh mio Dio,” pensai tra me e me. “Jennifer aveva ragione su Richard?”

Decisi di non affrontarlo direttamente, ma non riuscivo a restare immobile, così gli raccontai dell’avvertimento di Jennifer e che avevo origliato la sua conversazione.

Deluso, mi disse che non stava facendo nulla di male. Alla mia insistenza, mi rivelò che stava organizzando una grande festa di compleanno per me con l’aiuto di suo fratello. Voleva che questo compleanno fosse celebrato in grande perché era il mio primo compleanno con un bambino nella mia vita.

Mi vergognai. Sapevo che non avrei mai dovuto dubitare di quel uomo speciale che significava tutto per me.

Tuttavia, la sorpresa non fu davvero rovinata, perché alla fine ebbi la festa di compleanno migliore che potessi immaginare. Quando abbiamo adottato Jennifer, abbiamo preso la decisione migliore. La vita sembrava essere perfetta e io ero grata per la mia famiglia.