“Abbiamo detto To Nice, hanno capito Tunisi”: due turiste americane finiscono in Africa invece che a Nizza

La vacanza di Brittney e Hannah, due giovani americane, avrebbe dovuto essere un tranquillo soggiorno nella soleggiata Costa Azzurra, tra spiagge, passeggiate sulla Promenade des Anglais e relax. Tuttavia, un semplice errore di pronuncia ha cambiato radicalmente i loro piani, portandole in una destinazione completamente diversa. L’episodio, documentato in tempo reale sui social, ha catturato l’attenzione di migliaia di utenti e generato una valanga di commenti.





L’avventura è iniziata all’aeroporto di Roma Fiumicino, dove le due amiche si sono presentate pronte a imbarcarsi per Nizza. Tra l’euforia della partenza e i preparativi, un dettaglio cruciale è passato inosservato: la somiglianza tra il nome francese “Nice” e “Tunis”, capitale della Tunisia. Questo piccolo malinteso alla biglietteria ha fatto sì che il loro volo prendesse una direzione completamente opposta, portandole non verso la Francia, ma verso il Nord Africa.



La scoperta del loro errore è avvenuta durante il volo ed è stata immortalata in un video postato su TikTok. Nel filmato, Brittney e Hannah, sedute accanto, si guardano intorno perplesse e chiedono: “Is this going to Nice?” (tradotto: “Questo va a Nizza?”). La risposta dell’assistente di volo è stata chiara e inequivocabile: “No, to Tunis” (“No, va a Tunisi”). A quel punto, le due hanno realizzato l’equivoco: “Dovevamo andare a Nizza!”.

Nonostante lo shock iniziale, le giovani hanno affrontato la situazione con leggerezza e ironia. Tra risate e battute, hanno coinvolto anche gli altri passeggeri nel loro stupore. “We’re going to Africa!” (“Stiamo andando in Africa!”) hanno esclamato, suscitando una risata generale. Il pilota ha suggerito loro di rimanere a bordo e di risolvere tutto acquistando un nuovo biglietto una volta atterrate.



Una volta arrivate a Tunisi, Brittney e Hannah hanno continuato a documentare ogni momento della loro disavventura. Dal passaggio ai controlli di sicurezza al confronto con i funzionari aeroportuali, fino all’acquisto dei nuovi biglietti per Nizza, ogni fase è stata condivisa sui social. Il video conclusivo le mostra finalmente sul volo corretto, accompagnato dalla didascalia: “Finalmente stiamo salendo sull’aereo per Nizza.”

La loro storia ha rapidamente fatto il giro del web, diventando virale e attirando migliaia di commenti. Molti utenti hanno scherzato sulla loro ingenuità, mentre altri si sono interrogati su come fosse possibile sbagliare destinazione nonostante i controlli aeroportuali. Alcuni hanno colto l’occasione per dare consigli di geografia, mentre altri hanno semplicemente apprezzato l’ironia con cui le ragazze hanno gestito l’accaduto.

Il video è stato ribattezzato “A Ticket to Nice” (“Un biglietto per Nizza”), un titolo che riassume perfettamente l’errore che le ha portate in Africa invece che in Francia. Nonostante le critiche ricevute, Brittney e Hannah hanno saputo trasformare un momento imbarazzante in un’esperienza divertente e condivisa. La loro vicenda dimostra quanto sia facile ritrovarsi in situazioni impreviste per un piccolo malinteso e quanto l’umorismo possa aiutare a gestire momenti complicati.

Alla fine, ciò che doveva essere una semplice vacanza sulla Costa Azzurra si è trasformato in una piccola avventura internazionale. Tra TikTok, risate e incredulità, le due giovani hanno vissuto un’esperienza che difficilmente dimenticheranno. Un errore che ricorda a tutti quanto sia importante prestare attenzione ai dettagli, ma anche quanto sia utile affrontare gli imprevisti con positività e spirito d’adattamento.