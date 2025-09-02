Accoltellato dal figlio in casa a Vanzago: 52enne ricoverato in condizioni disperate





Un grave episodio di violenza domestica si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 2 settembre, a Vanzago, un comune situato nell’hinterland milanese. Un uomo di 59 anni è stato aggredito con diverse coltellate dal figlio di 20 anni, al culmine di una lite avvenuta all’interno delle mura domestiche. L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale di Legnano, dove si trova ricoverato in condizioni estremamente critiche. Secondo le prime informazioni, la sua vita sarebbe in pericolo.





L’episodio si è verificato intorno alle 17:45, quando il giovane, secondogenito della vittima, avrebbe impugnato un coltello e colpito il padre al torace e alla schiena. Al momento dell’aggressione era presente in casa anche il fratello maggiore, un uomo di 30 anni, che sta collaborando con i carabinieri fornendo la propria testimonianza su quanto accaduto.

Le autorità stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e le motivazioni che hanno portato a questo gesto estremo. Secondo quanto emerso fino a ora, il conflitto sarebbe scaturito da una discussione familiare degenerata rapidamente. Tuttavia, i dettagli rimangono ancora frammentari e saranno necessari ulteriori accertamenti per chiarire i contorni della vicenda.

La vittima, il cui nome non è stato reso noto, è titolare di un’agenzia di guardie del corpo. Stando a indiscrezioni non confermate, nelle settimane precedenti l’uomo sarebbe stato sottoposto a un Trattamento Sanitario Obbligatorio (Tso), presumibilmente per problemi psichiatrici non ancora verificati ufficialmente. Questo aspetto potrebbe rivelarsi cruciale per comprendere il contesto familiare e le tensioni che hanno preceduto l’aggressione.

Le forze dell’ordine stanno conducendo un’indagine approfondita per accertare le responsabilità del giovane e il suo stato mentale al momento dei fatti. Non è escluso che il ragazzo possa essere sottoposto a una perizia psichiatrica per valutare se fosse pienamente consapevole delle proprie azioni.

I vicini di casa, sentiti dagli investigatori, hanno descritto la famiglia come apparentemente tranquilla, senza segnalare episodi precedenti di particolare rilievo. Tuttavia, alcuni avrebbero notato negli ultimi tempi un’atmosfera più tesa all’interno dell’abitazione.

L’aggressione ha scosso profondamente la comunità di Vanzago, dove episodi di questo tipo sono rari. Le autorità locali hanno espresso preoccupazione per l’accaduto e hanno ribadito l’importanza di affrontare tempestivamente i segnali di disagio all’interno delle famiglie, per prevenire situazioni potenzialmente pericolose.



