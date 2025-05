Accusa dolore al petto, ma viene dimesso: Giuseppe muore a 40 anni, aperta un’inchiesta

Un dramma si è verificato a Lecce, dove Giuseppe Greco, 40 anni, è morto improvvisamente nella sua abitazione davanti ai familiari, poche ore dopo essere stato dimesso dall’ospedale. L’uomo si era recato al pronto soccorso per dolori al petto, ma, dopo i controlli effettuati, i medici avevano deciso di non ricoverarlo, ritenendo la situazione non grave. La tragedia si è consumata il giorno successivo, lasciando nello sgomento la famiglia e la comunità locale.





La compagna dell’uomo, sconvolta dall’accaduto, ha deciso di presentare una denuncia ai carabinieri per fare chiarezza sui fatti e sulle circostanze che hanno portato alla morte di Giuseppe Greco. La procura del capoluogo salentino ha quindi avviato un’inchiesta per accertare le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità da parte del personale sanitario.

L’indagine, attualmente in corso, vede l’apertura di un fascicolo per responsabilità colposa in ambito sanitario. Il pubblico ministero ha ordinato il sequestro delle cartelle cliniche dell’uomo e ha disposto un’autopsia per chiarire le ragioni del decesso. L’esame autoptico sarà fondamentale per determinare se ci siano stati errori o omissioni nel trattamento ricevuto al pronto soccorso dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove l’uomo si era rivolto meno di 24 ore prima della sua morte.

Secondo quanto riferito dai familiari e dagli amici più stretti, Giuseppe Greco era una persona generalmente in buona salute e non incline a lamentarsi. Tuttavia, quella sera aveva deciso di recarsi in ospedale a causa di forti dolori al petto, un sintomo che aveva destato preoccupazione. Dopo la visita medica, i sanitari avevano ritenuto non necessario il ricovero e lo avevano rimandato a casa. Poche ore dopo, però, si è verificata la tragedia.

L’improvvisa scomparsa di Giuseppe Greco ha profondamente colpito la comunità locale e il mondo della pesca sportiva, una disciplina che l’uomo praticava con passione da anni. Oltre a essere un atleta apprezzato, era anche giudice di gara per competizioni sportive legate a questa attività. Numerosi messaggi di cordoglio sono stati pubblicati sui social network da amici e colleghi. In molti lo ricordano come una persona speciale e un grande sportivo. “Un ragazzo speciale, un’atleta fortissimo della Lenza Salentina. La pesca sportiva perde un campione nella vita e nello sport” sono state le parole condivise da chi lo conosceva.

Ora l’attenzione è rivolta agli sviluppi dell’indagine. Gli accertamenti disposti dalla procura dovranno chiarire se ci siano state negligenze o errori nella gestione del caso da parte del personale dell’ospedale Vito Fazzi. L’autopsia sarà cruciale per determinare l’esatta causa del decesso e valutare se i sintomi riferiti al momento della visita al pronto soccorso avrebbero potuto richiedere ulteriori approfondimenti o un ricovero.

La vicenda ha acceso i riflettori sul tema della gestione dei pazienti nei pronto soccorso e sull’importanza di un’accurata valutazione clinica per evitare tragedie simili. La famiglia di Giuseppe Greco attende ora risposte che possano fare luce su quanto accaduto e offrire giustizia alla memoria dell’uomo.