Ad Affari Tuoi Antonio, detto Il Presidente, non molla: “Credo nel destino” e torna a casa con il bottino

Il 27 giugno, la puntata di Affari Tuoi ha visto come protagonista Antonio Mansueto, un giovane di 21 anni originario della Puglia, noto con il soprannome “Il Presidente”. Studente di biotecnologie agrarie presso l’Università di Bari, Antonio ha affrontato la sua partita con determinazione, accompagnato in studio dalla madre Annamaria. Il conduttore, Stefano De Martino, ha scherzato con lui sul suo stato sentimentale, a cui Antonio ha risposto con un sorriso: “Sono single, per scelta.”





La partita è iniziata con l’apertura del pacco numero 5 scelto da Antonio e sua madre. I primi sei tiri hanno portato risultati alterni. La Calabria è stata la prima regione chiamata, eliminando 50mila euro dal tabellone. Il secondo tiro, però, è stato più favorevole: il Lazio ha rivelato un solo euro. La madre di Antonio ha poi scelto la Sardegna, ma purtroppo il pacco conteneva 200mila euro. Il quarto tiro ha visto il Veneto con soli dieci euro, mentre i due tiri successivi hanno rivelato risultati meno significativi: 20 euro dalla Sicilia e un pacco speciale dalla Campania.

La prima offerta del Dottore è arrivata dopo questa serie iniziale: 30mila euro. Tuttavia, Antonio e sua madre hanno deciso di rifiutare e continuare la partita. Nei tre tiri successivi, la Valle d’Aosta ha portato via 15mila euro, mentre la Liguria, una regione che Antonio ha dichiarato di non aver mai visitato, conteneva 200 euro. L’ultimo tiro è stato diretto alla Toscana, dove si nascondevano ben 300mila euro, una perdita significativa che ha cambiato le sorti del gioco.

Nonostante la difficoltà, Antonio ha scelto di accettare la sfida proposta dal Dottore: cinque tiri consecutivi. La nuova offerta, di 10mila euro, è stata rifiutata dal giovane concorrente che ha preferito continuare a giocare. Con il supporto del conduttore, che lo ha incoraggiato dicendo: “Sarò il braccio e tu la mente, ma adesso dobbiamo trovare cinque pacchi blu”, Antonio ha affrontato i tiri uno per uno.

Il primo tiro lo ha portato in Trentino, dove sono stati eliminati 5mila euro. Il secondo tiro, in Umbria, ha rivelato zero euro, un risultato che ha scatenato un momento di festa in studio. Antonio ha persino richiesto un ballo con tutte le “First Lady” presenti. Seguendo il consiglio della madre, il terzo tiro ha riguardato l’Abruzzo, che conteneva 500 euro. Tuttavia, il quarto tiro, diretto alla Basilicata, ha eliminato 75mila euro. L’ultimo tiro è stato dedicato all’Emilia Romagna, una regione che Antonio ha definito “molto cara”, dove sono stati trovati 10mila euro.

A questo punto della partita, il Dottore ha offerto ad Antonio la possibilità di cambiare pacco o accettare una nuova offerta di 15mila euro. Dopo una breve consultazione con la madre, Antonio ha deciso di non cambiare pacco e di chiedere un’ulteriore offerta. Durante questa fase cruciale del gioco, il giovane concorrente ha espresso gratitudine per l’esperienza vissuta: “Sono tanti soldi senz’altro, non voglio sminuire la cifra, però Stefano, veramente questa è un’occasione unica che mi ha cambiato la vita per sempre, come persona.”